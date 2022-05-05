خاصية جديدة من «واتساب» تنطلق اليوم

أعلن مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ عن خاصية جديدة ستنطلق اليوم عبر تطبيق «واتساب»، الذي تملكه شركته. وتم تقديم ميزة جديدة مؤخراً على منصة مشاركة الصور «إنستغرام»، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية (إيموجي) السريعة. ويستعد «واتساب» الآن أيضاً لإطلاق هذه الميزة المماثلة.

وقال زوكربيرغ عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم (الخميس): «تبدأ ردود الفعل على (واتساب) بالظهور اليوم».

ويعمل التطبيق على هذه الميزة التي ستسمح للمستخدمين بإبداء ردود فعل سريعة على تحديثات الحالة، وفقاً لموقع «دي إن إيه إنديا».

قال متعقب تطبيق «واتساب»، «وابيتا إنفو»، في منشور عبر مدونته إنه بينما تعمل الشركة على ميزة للتفاعل مع الرموز التعبيرية على الرسائل، يعمل التطبيق أيضاً على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين تقديم ردود فعل سريعة على الحالة.

* كيف ستعمل هذه الميزة؟

عندما ترى حالة شخص آخر، سيُسمح لك بإرسال رد فعل فوري مع العديد من أنواع الرموز التعبيرية. سيعمل ذلك بنفس الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون على «إنستغرام» من خلال الضغط على الرموز التعبيرية مثل التصفيق بالأيدي، أو إيموجي راقص أو الوجه الباكي أو إيموجي النار المشتعلة، وغيرها، بعد رؤية قصة شخص ما.

في الوقت الحالي، يرسل المستخدمون الرسائل النصية بعد رؤية تحديث حالة شخص ما على «واتساب»، ولكن تجربة المستخدمين على وشك التغيير الآن. شارك «وابيتا إنفو» أيضاً لقطة شاشة في تقريره، حيث يمكن رؤية 8 رموز تعبيرية جديدة للتفاعل. سيشمل ذلك إيموجي الوجه المبتسم بعيون على شكل قلب، والوجه الضاحك مع الدموع، والوجه الباكي، والأيدي المطوية، والأيدي التصفيقية، وغيرها.-(وكالات)