خاصية مرتقبة.. تعرف إلى جديد تيك توك

يختبر تطبيق تيك توك خاصية جديدة ستجعل المحتوى الموجود على التطبيق موجهاً بشكل شخصي أكثر.

وهذا سيسهل على المستخدمين إيجاد ما يريدونه بالقرب منهم، حيث تسمى الخاصية Nearby (مجاور).

وقال تقرير لموقع بزنس انسايدر “إن إيجاد اقتراحات متعلقة بمطعم أو متجر في الجوار سيصبح أكثر بساطة للمستخدمين”.

وبدأ اختبار هذه الخاصية مع مجموعة من المستخدمين في جنوب شرق آسيا، وستسمح الخاصية لهم بعرض مقاطع فيديو نشرها أشخاص حولهم، حسبما أكد ذلك ناطق باسم الشركة في رسالة إلى موقع تيك كرنتش.

وقال المتحدث باسم الشركة “نفكر دائماً بطرق جديدة لإعطاء القيمة إلى مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك”.

وتم الحديث عن هذه الخاصية لأول مرة في تغريدة نشرها مستشار التواصل الاجتماعي مات نافارا، ومن ثم أبدى خبراء التسويق آراءهم في هذا الأمر.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن 40% من الجيل الجديد يفضلون استخدام تيك توك وإنستغرام بدلاً من غوغل لإجراء بحث عن شيء ما.

وتوجد خانة Nearby بالقرب من خانتي Following (المتابعة) وFor You (لك) في أعلى الصفحة الرئيسية.

وعند النقر على خانة Nearby، سيحصل المستخدمون على نظرة إلى المحتوى المحلي.

وستجعل الخاصية الجديدة هذا المحتوى مشابهاً للمنصات الأخرى التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى بناء على الموقع الذي يوجدون فيه، مثل إنستغرام وسناب تشات، وفقاً لما ورد في التقرير.

ولم يتحدث مسؤولو تيك توك عن موعد توفر هذه الخاصية على نطاق أوسع خارج إطار الاختبار والتجربة.

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