خاص لـ “الغد”.. حصاد 6 جولات من التصفيات الآسيوية المزدوجة

خالد العميري

تصوير: أمجد الطويل

عمان – مع انتهاء قطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، لم يكن مسار بعض المنتخبات جيدا، ذلك أن النتائج جاءت عكسية ولا تُلبي طموحات جماهير هذه المنتخبات، المتعطشة لبلوغ الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال الدوحة.

منتخب “النشامى”، الذي سيخلد في فترة راحة سلبية طويلة، يغيب عن الجولة السابعة يوم 26 آذار (مارس) المقبل، فيما ينتظر أن يلعب بالجولة الثامنة يوم 31 آذار(مارس) من الشهر ذاته على أرض الكويت، وهي المواجهة المصيرية المرتقبة، التي ستُحدد نتيجتها صاحب المركز الثاني في مجموعته، حيث يبدو “الكنغر الأسترالي” الأقرب لزعامة مجموعته بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 انتصارات).

ووفق نظام التصفيات، يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثمان وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “المجموع 12 فريقا” إلى نهائيات كأس آسيا 2023 مباشرة، والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وفي حال تصدر منتخب قطر لمجموعته، فإن أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني تحصل على بطاقات التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

27 مباراة تلخص مشوار فيتال مع “النشامى”

منذ استلامه مهمة تدريب منتخب الكرة خلفا للمدرب الوطني جمال أبو عابد مطلع أيلول (سبتمبر) من العام 2018، قاد البلجيكي فيتال بوركلمانز سفينة النشامى في 27 مباراة رسمية وودية، فاز بـ 9 وتعادل 9 وخسر 9 مباريات، وهي معادلة حسابية تتساوى في جميع مؤشراتها، فلا شك أن المدرب فيتال لا يتحمل وحده مسؤولية هذه الإحصائيات، حيث من المفترض أن يتحملها الجميع.

أرقام وحقائق من التصفيات

– تم تسجيل 281 هدفا في 48 مباراة، بمعدل 5.8 هدف بالمباراة الواحدة.

– انتهت 18 مباراة بالتعادل، منها 11 بالتعادل السلبي، مقابل 30 حالة فوز من اجمالي 48 مباراة لعبت حتى اللحظة.

– شهدت مباراة ايران وكمبوديا بالجولة الثالثة، تسجيل أكبر نتيجة بالتصفيات، حيث انتهت بفوز المنتخب الإيراني (14-0).

– يُعد المنتخب السوري أكثر المنتخبات تحقيقا للفوز بواقع 5 انتصارات، تليه منتخبات استراليا وقطر واليابان بـ 4 انتصارات.

– يُعد منتخبا الهند والبحرين الأكثر تعادلا بواقع (3 مباريات) لكل منهما.

– لم تتذوق منتخبات غوام والصين تايبيه وأندونيسيا وسريلانكا طعم الفوز أو التعادل في أي مباراة، حيث تعرضت للخسارة في 5 مباريات.

– يمتلك منتخبا الكويت وايران اقوى خطي هجوم في التصفيات، بتسجيل كل منهما 17 هدفا، يليهما المنتخب الأسترالي برصيد 16 هدف.

– يعتبر منتخب الصين تايبيه الأضعف دفاعيا بعد استقبال شباكه 25 هدفا، يليه منتخب كمبوديا 22 هدفا ومنتخب غوام 19 هدفا.

– يمتلك المنتخب الأسترالي أفضل فارق أهداف (+15)، يليه منتخبي الكويت وايران برصيد (+14) لكل منهما، فيما يمتلك منتخب الصين تايبيه أسوأ فارق أهداف (-23)، يليه منتخب كمبوديا (-21).

– يتصدر السوري عمر السومة قائمة هدافي التصفيات المشتركة برصيد 7 أهداف، يليه الإماراتي علي مبخوت والأوزبكي شومورودوف برصيد 6 أهداف لكل منهما.

– يعتبر بهاء فيصل هداف المنتخب الوطني “النشامى” في التصفيات بتسجيله 4 اهداف، يليه أحمد العرسان (هدفين)، وهدف لكل من اللاعبين، فراس شلباية ويزن العرب وحمزة الدردور وأحمد سمير.

– تم احتساب 24 ركلة جزاء في 48 مباراة، سُجلت 22 ركلة بنجاح، مقابل ركلتين ضائعتين.

– اشهر الحكام إجمالي 290 بطاقة ملونة في 48 مباراة، منها 281 بطاقة صفراء، و9 بطاقات حمراء.

– تم تسجيل 3 أهداف عكسية في إجمالي 46 مباراة، سجلها تشون تشينج وو للكويت في مرمى منتخبه الصين تايبيه، وترافيس نيكوام، وزهانغ لينبينغ لمنتخب سورية في مرمى منتخب بلاده الصين.

جدول المباريات المتبقية للمجموعة الثانية:

– الخميس 26-3-2020: أستراليا * الكويت / الصين تايبيه * نيبال.

– الثلاثاء 31-3-2020: الكويت * الأردن / نيبال * أستراليا.

– الخميس 4-6-2020: أستراليا * الصين تايبيه / الأردن * نيبال.

– الثلاثاء 9-6-2020: أستراليا * الأردن / الصين تايبيه * الكويت.

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