خافيير بارديم يدعو من الأمم المتحدة إلى حماية المحيطات

الأمم المتحدة- دعا الممثل الإسباني خافيير بارديم، أول من أمس، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى إبرام معاهدة دولية لحماية المحيطات، قائلا “المحيطات بحاجة إلينا”.

ويشارك بارديم المعروف بالتزامه الدفاع عن البيئة في حملة من تنظيم “غرينبيس” هدفها إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية.

وهو قال من منبر الأمم المتحدة في نيويورك “نحن، جميعنا، مسؤولون بدرجة ما عما وصلت إليه المحيطات”، داعيا مندوبي الأمم المتحدة إلى التحرك “هنا وفورا”.

وأسف بارديم الحائز أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في “نو كانتري فور أولد من” لوجود “عدة مقاعد فارغة” أمامه في القاعة.

وهو قال قبل عرض وثائقي عن رحلته إلى القطب الجنوبي العام الماضي مع “غرينبيس”: “إن المحطيات ملك للجميع، لكن مصيرها هو بين أيديكم اليوم”.

وندد بارديم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا “لا يمكننا العيش في النكران”.-(أ ف ب)