خالد زكريا يعلن عن جهوزيته للدفاع عن ألوان “الزعيم” في الموسم المقبل

مصطفى بالو – أعلن نجم فريق الفيصلي والمنتخب الرديف خالد زكريا، عن جاهزيته للدفاع عن ألوان فريق الأم-الزعيم- في الموسم المقبل، بعد غياب قصري عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته المنتخب الرديف في منافسات بطولة غرب آسيا، والتي توج فيها منتخبنا الوطني باللقب تحت قيادة المدير الفني أحمد هايل.

ويذكر أن النجم زكريا عانى من إصابة بالساق، وأرغم على إثرها على إجراء عملية جراحية، لكن بعد فترة وجيزة من التأهيل لازمته آلام الإصابة السابقة، مما اضطره إلى السفر إلى قطر للعلاج في “اسبيتار”، وتفاجأ خلال الكشف الذي اجري له من أمهر الأطباء بأنه بحاجة إلى إعادة العملية من جديد، تمثلت باستبدال سيخ الحديد الموضوع في ساقه، وكذلك استبدال البراغي البلاتينية لانها تبين بانها مكسورة بالعظم، واجريت له العملية الجراحية الثانية بنجاح، وهو صاحب المقولة الشهيرة عند إصابته خلال إحدى مباريات المنتخب الرديف في الطريق إلى الإنجاز القاري :” عظام وركب كلّه فدا الأردن”.

وحول موعد عودته إلى الملاعب، قال صانع الألعاب الذكي خالد زكريا:” أنا في طريق العودة إلى الملاعب، وقطعت شوطا كبيرا من التأهيل، واعتقد أن شهرا من التدريب، سيمنحني القدرة على العودة بشكل قوي، ومشاركة الفريق استعداداته للموسم المقبل”.

وتابع:” أنا خضعت لفترة تأهيل في “اسبيتار” قرابة 3 أشهر، تم الاطمئنان على وضعي الصحي ومدى نجاح العملية من الفريق الطبي المختص، وما دفعني إلى العودة رغم الأجواء المثالية للعلاج والتأهيل، هو بدء العد التنازلي لاستضافة قطر التاريخية لمونديال كأس العالم المقامة مبارياته حاليا”.

وأضاف زكريا:” وبعد عودتي التزمت ببرنامج تدريبي من قبل الفريق الطبي في اللجنة الأولمبية، وبعدها أشرف على تأهيلي معالج النادي الفيصلي شادي عاصي، والآن اتدرب بجد، واشعر بأنني بحمد الله اتماثل للشفاء، وأخوض حليا التدريبات على ملعب النادي، وشاركت الفريق الأول تدريباته، في آخر أيام المسابقات المحلية، حيث عدت من قطر قبل لقاء القطبين، وتوجهت إلى تدريبات الفريق وسط أجواء ترحيب وسعادة من زملائي اللاعبين لنجاح العملية الجراحية”.

وعن شعوره بالمدة الطويلة التي غاب فيها عن مشاركة الفيصلي صولاته وانتصاراته وتتويجه بلقب الدوري، رد زكريا:” شعور قاس، وحقيقة لا استطيع وصف الحزن الذي انتابني، خاصة وأن الإصابة منعتني في الموسم قبل الماضي، من مشاركة اللاعبين فرحة التتويج بلقب كأس الأردن، حيث أن الإصابة اللعينة ابعدتني عن الفريق في الامتار الأخيرة من التتويج باللقب”.

وأردف قائلا:” أنا لم اتعرض للإصابة، او أغيب عن مشاركة فرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي، والفريق الأول منذ التحاقي بالنادي قبل 10 سنوات، لذا انتابني الحزن خاصة أنني عشت أجواء محبطة ما بين إجراء العملية وتكرارها، وفور عودتي من قطر شاركت اللاعبين رحلة الأيام الاخيرة قبل التتويج بلقب الدوري 35، وكنت أحد المشجعين لهم في المدرجات منذ خوض مباراة القطبين والمباريات اللاحقة وصولا إلى يوم التتويج البهيج”.

وبين زكريا:” شاركت اللاعبين الاحتفالات التي رافقت الفوز بلقب الدوري، حتى ساعات الصباح مع جماهير النادي الوفية، لذا ان تواق للعودة مشافى معافى وسريع إلى الملاعب، ومشاركة في الفريق الفيصلاوي التحضيرات للموسم المقبل، وتواق أيضا للدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية، واوجه بوصلة طموحي نحو تمثيل االمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة”.

وحول متابعته لمباريات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، رد زكريا:” أحرص على متابعة مباريات كأس العالم منذ انطلاقها، وبالتأكيد اميل لتشجيع المنتخبات العربية، وأسعدني فوز السعودية على الأرجنتين، وتعادل المغرب وتونس، وأتمنى التعويض للمنتخب القطري في قادم المباريات، في الوقت الذي اجمع فيه النقيضين، حيث أشجع الأرجنتين والبرتغال، حبا للنجمين العالميين ميسي ورونالدو”.