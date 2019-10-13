خالد سعد يدعم “فزعة أهل” ويروي تفاصيل مؤلمة حول إحدى الحالات

عمان – الغد – “كنت أحلم يكون عندي كرة، ألعب فيها وقت ما بدي ووين ما بدي”.

هذا هو ملخص كلام الطفل ط.ع، بعد ان استجمع قواه والتقط انفاسه، لينفجر بعدها باكيا من شدة فرحه بعد أن اهداه الكباتن خالد سعد من قدامى لاعبي نادي الفيصلي والكابتن رأفت علي من قدامى لاعبي نادي الوحدات، كرة قدم خلال زيارتهم لمنزل الطفل ضمن حملة فزعة أهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الأردن.

يعيش الطفل ط.ع، في احد المنازل التي تفتقر الى أدنى درجات الحياة المعيشية الكريمة؛ سقف آيل للسقوط، انعدام للتهوية وافتقار الى كافة مقومات الحياة، هكذا يروي الكابتن خالد سعد تفاصيل رؤيته لذلك المنزل، قائلا إن المعطيات المحيطة فيه قد تؤدي الى حصول كارثة بأهله لا قدر الله.

ويقول الكابتن سعد أن ما شاهده في المنزل استفز كامل مشاعر الانسانية لديه، فيكف سيكون حال اسرة معيلها رب اسرة عاجز لا يقدر على تحصيل دينار يشتري به كرة قدم لطفله المحروم حتى من اللعب امام ساحة المنزل.

ومن هنا، وتأكيدا على وحدة النسيج الاجتماعي وتوفير كامل الحقوق المعيشية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، يأتي لزاما على ابناء الشعب الأردني من أن يقفوا متكاتفين متحدين مشبكين ايديهم بأيدي بعض لدعم حملة فزعة أهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الأردن.

الكابتن سعد أكد خلال حديثه أن الرياضة والرياضيين جزء لا يتجزأ من المجتمع الاردني، ومن هنا جاءت فكرة عقد مباراة بين قدامى لاعبي ناديي الفيصلي والوحدات لتعزيز مبدأ الروح الرياضية واشراك جماهير الناديين في دعم الحملة، والوقوف جنبا الى جنب من خلال دعم الحملة في يوم بثها المفتوح في التاسع والعشرين من تشرين اول الجاري، اضافة إلى شراء تذاكر المباراة التي سيرصد ريعها لصالح دعم الحملة، والتي ستقام في 18 من الشهر الحالي.

ويؤكد الكابتن سعد أن التعاون جاء من خلال شركة مبدعو الاردن للاستشارات التسويقية مع نقابة المهندسين لتعزيز دورها التي حملته على عاتقها خدمة للمسؤولية الاجتماعية، مبينا أن ذلك التعاون من شأنه أن يلقى عبئا اضافيا على اللاعبين لتعزيز مشاركتهم في دعم الحملة من خلال جماهيرهم المثقفة والواعية لأهمية الحدث في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس.

وتقام المباراة في القصر الرياضي بمدينة الحسين للشباب، في تمام 5.30 مساء يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، فيما سيكون يوم البث المفتوح للحملة في يوم 29 شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عبر اثير اذاعة حسنى اف ام.