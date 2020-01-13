حياتنافنون

خالد يوسف: حان الوقت لإنشاء أكاديمية فنون سعودية

منذ 25 دقيقة
خالد يوسف
خالد يوسف

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اقترح المخرج السينمائي المصري خالد يوسف فكرة إنشاء أكاديمية للفنون في السعودية؛ لتخريج أجيال من الموهوبين السعوديين في حقول المسرح والسينما والموسيقى والفنون البصرية، تواكب النهضة الفنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي.

وقال يوسف لـ”عكاظ”، “أعتقد أن الوقت أصبح مناسباً تماماً الآن لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال الفنون في المملكة، لاسيما مع ما تشهده من نهضة وانفتاح على العالم في كل المجالات، خصوصاً الفنون”.

وأكد يوسف أن السينما في السعودية سيكون لها شأن كبير، لاسيما إذا تم توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق خطط يستعان فيها بخبرات عالمية، علاوة على إبرامها شراكات فنية مع دول أخرى، كإيجاد توأمة بين السعودية بلداً منطلقاً فنياً وثقافياً، ومصر باعتبارها دولة تملك خبرات عريقة في مجال السينما.

وتوقع يوسف أن تحقق السينما السعودية من الذيوع والانتشار والنجاح مثل ما حققه الطرب السعودي، الذي احتل مكانة مميزة في الغناء على المستوى العربي، معرباً عن استعداده لإخراج فيلم سعودي، أو تصوير فيلم مصري في مناطق تاريخية في السعودية.

مقالات ذات صلة

استشارة الآخرين.. غياب الخبرة وتعميم التجارب يفاقم المشاكل ويعقدها

منذ 10 ساعات

“هيا الثقافي” يطلق عرضا مسرحيا بعنوان “مغامرات مشحون”

منذ 10 ساعات

كرز الشتاء.. ثمرة تحمل فوائد جسدية ونفسية كبيرة

منذ 10 ساعات

طفلي عنيد.. ماذا أفعل؟

منذ 10 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock