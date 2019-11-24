خامات طيبة كشفها مهرجان الواعدات لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – أقام اتحاد كرة اليد مهرجان اللاعبات الواعدات، ضمن البرامج الخاصة بمشروع مراكز الواعدين الذي يشرف عليه الاتحاد والمنتشر في عدد من محافظات المملكة، والذي بدأ العمل به مطلع العام 2018 بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأندية المنتسبة للاتحاد.

المهرجان الذي اقيم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اشتمل على سلسلة من اللقاءات الودية بين مراكز اندية عمان وكفرسوم والفجر والعربي ووادي السير، والتي كشفت عن وجود خامات فنية طيبة من اللاعبات واللواتي ينتظرهن مستقبل جيد في ظل مواصلة الاتحاد الاهتمام بهذا المشروع الحيوي والمهم، والذي يعتبر القاعدة الرئيسة الذي يعتمد عليها الاتحاد في عملية التطوير حسب ما اكده رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي الذي شدد على أن مشروع مراكز الواعدين يخضع الى عملية تقييم فنية شاملة من قبل المختصين باللعبة، وأن نتاج هذا المشروع بدأ بالظهور على أرض الواقع.

واسفرت اللقاءات الودية التنشيطية لمهرجان الواعدين عن تقاسم فريقا عمان وكفرسوم المركز الأول بعد أن تعادلا بالنقاط، وجاء بعدهما فريق الفجر، ومن ثم جاء فريق العربي، ثم جاء فريق وادي السير.

ولفت المنسي إلى أن هذا المشروع يشتمل على العديد من المحاور المهمة التي تعزز من مقومات التطوير، ولعل ابرزها إقامة الدورات التدريبية الخاصة بالمدارس ومراكز الواعدين وهو ما اعتمد عليه الاتحاد منذ بداية العمل بالمشروع، حيث اقام سلسلة من الدورات التدريبية وشهدت مشاركة الكثير من المدربين العاملين بمراكز الواعدين، ومدربي الأندية ومعلمي التربية الرياضية واللاعبين السابقين.