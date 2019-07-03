خامنئي سيعتبر العقوبات الأميركية ضده تحديا مباشرا للثورة

پاتريك كلاوسون ومهدي خلجي – (معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى) 2019/6/27

عند تحليل العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، يميل المرء بطبيعة الحال إلى التساؤل عن الأثر الاقتصادي الذي ستخلفه. ومن هذا المنطلق، قد يبدو الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 24 حزيران (يونيو) متواضعا -فهو يغلق أبواب النظام المالي الأميركي في وجه أولئك الذين يتعاملون مع أفراد معينين مباشرة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي أو مع المؤسسات التي يرأسها هؤلاء المعينون.

لكن الأثر الاقتصادي هو المقياس الخاطئ في هذا السياق. كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الضغط على القادة الإيرانيين، وليس تحويل البلاد إلى الفقر. ولذلك سيكون من الأفضل طرح السؤال التالي: كيف ستؤثر العقوبات الجديدة على القادة الإيرانيين؟ والجواب واضح: لا يمكن تصميم أي خطوات أفضل لإثارة سخط المسؤول الأكبر في النظام الإيراني من الأمر التنفيذي الصادر في 24 حزيران (يونيو).

خامنئي في نظر نفسه هو الثورة

كان مفهوم “ولاية الفقيه” جوهر الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979. وكان ذلك هو الأساس الذي بُنيت عليه الثورة، والفكرة المثبتة في دستور يمنح السلطة المطلقة لكبير الفقهاء في البلاد، أي المرشد الأعلى. وكان سلف خامنئي، آية الله روح الله الخميني، قد أصدر في عهده حكما يقضي بتمتع المرشد الأعلى بصلاحية لا تقتصر على تجميد أي قانون مدني إيراني فحسب، بل وأيضا على أي منحى يراه مبررا من الشريعة الإسلامية.

منذ توليه السلطة في العام 1989، اتخذ خامنئي عدة خطوات أخرى مضت قدما بولاية الفقيه. ففي عهد الخميني، كان موقف العديد من رجال الدين البارزين فاترا تجاه هذا المفهوم، أو حتى منتقدا له. لكن خامنئي صرح مرارا وتكرارا بأنه “يتعين على جميع المسلمين، بمن فيهم آيات الله العظمى، الامتثال لأوامر الولي الفقيه… ولا يمكن تمييز الالتزام بإطاعة الولي الفقيه عن الالتزام بالإسلام… وأن قرارات الولي الفقيه وسلطته… تعلو على إرادة الشعب وسلطته في حال وجود خلاف بينهما”.

علاوة على ذلك، فرض خامنئي عبادة مهيبة لشخصيته. إذ يتوجب على وسائل الإعلام الإيرانية عدم الإشارة إليه بصفة “القائد” المنصوص عليها في الدستور، وإنما يجب أن تسميه “المرشد الأعلى المعظم”. كما يُطالب كبار المسؤولين -في خطاب تلو الآخر- بالولاء ليس فقط لولاية الفقيه، وإنما لخامنئي نفسه. وسوف يتلقى أولئك الذين يعتبرون منتقدين له معاملة قاسية حتى لو كانوا ملتزمين بالمبدأ الذي يمنحه السلطة المطلقة، كما حدث مع مرشحي الرئاسة السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.

فضلا عن ذلك، لطالما جادل خامنئي بأن معارضة المرشد الأعلى هي جوهر الخطط الأميركية المفترضة لتغيير النظام. وعلى سبيل المثال، قال في العام 1997: “إن المتغطرسة العالمية (جملته الشهيرة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها) فكرت في تجربة وسيلة أكثر فعالية لمحاربة الثورة الإسلامية. وبعد دراسات كثيرة توصلَتْ إلى استنتاج مفاده أن عليها استهداف قائد الثورة، لأنها تعلم أن جميع مؤامراتها ستفشل في وجود قائد قوي في جمهورية إيران الإسلامية”.

ما الذي يفعله الأمر التنفيذي الأخير لترامب

ينص الأمر التنفيذي رقم 13876، على وجه التحديد، من بين أحكام أخرى، على تجميد الأصول الأميركية لأي شخص “قدم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التقني أو السلع والخدمات” للأفراد المعينين من قبل المرشد الأعلى. ويشمل هؤلاء الأفراد “الموظفين الحكوميين (مسؤولي الدولة)” ورؤساء “أي هيئة كائنة في إيران، أو أي هيئة واقعة خارج إيران وتعود ملكيتها لهيئة واحدة أو أكثر في إيران أو تخضع لسيطرتها”. وبالإضافة إلى ذلك، يجيز الأمر المذكور لوزير الخزانة الأميركي، بالتشاور مع وزير الخارجية الأميركي، فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية الأجنبية التي “أنجزت أو سهلت عن سابق معرفة أي معاملة مالية كبيرة لصالح أي شخص أو نيابة عنه” والذي يستوفي المعايير المذكورة أعلاه.

على سبيل المثال، يمكن الآن اتخاذ تدابير صارمة بحق المصارف العراقية أو اللبنانية التي تفتح حسابات لمؤسسات تابعة لقادة معينين من قبل خامنئي، مثل “لجنة إعمار العتبات المقدسة” ومجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية ظاهريا. ومن الناحية الفنية تعتبر العديد من هذه المؤسسات مستقلة عن الحكومة الإيرانية، وبالتالي لا تخضع بالضرورة للعقوبات الأميركية السابقة (وعلى وجه التحديد، عقوبات إدارة أوباما ضد الأجهزة الحكومية التي اتُخذت في شباط/فبراير 2012). ولنتصور أن واشنطن لم تفرض قط عقوبات مباشرة على “مؤسسة المضطهدين والمعاقين” “بنیاد مستضعفان و جانبازان)، وهي منظمة ضخمة ناضلت بجهد لتظل مستقلة قانونيا عن الحكومة على الرغم من أنها تخضع مباشرة لسيطرة المرشد الأعلى. وغالبا ما تنشط هذه المؤسسات في العراق ولبنان وأفغانستان وبلدان أخرى حيث يمكن أن يؤدي تهديد العقوبات الأميركية إلى تخويف المصارف المحلية بحيث تقطع تعاملاتها معها.

الخطوات القادمة لخامنئي

من خلال استهداف المرشد الأعلى في هذا الصعيد الشخصي، سيكون للأمر الصادر في 24 حزيران (يونيو) تأثير أوسع، وهو: إقناعه بأن الهدف الأميركي هو الإطاحة بنظامه. وعلى الرغم من أن ذلك سيرسخ الاعتقاد الذي يؤمن به لسنوات طويلة، إلا أن القضية الأكثر أهمية هي ما إذا كان الأمر التنفيذي سيؤدي إلى تغيير أفعاله، وليس معتقداته.

في خطاب ألقاه في 29 أيار (مايو)، قام خامنئي بتقييم الاستراتيجية الأميركية على النحو التالي: “إنهم يمارسون الضغوط لإرهاق الجانب الآخر. وعندما يشعرون أن الجانب الآخر منهَك وقد يقبل بشروطهم، يقولون ‘حسنا، دعونا نتفاوض’. وتأتي المفاوضات تكملة لضغوطهم”. ثم جادل بأن رد إيران الوحيد الممكن هو كسب النفوذ ضد الولايات المتحدة لكي تصبح في موقع قوة. وفي رأيه أن إيران تملك تحت تصرفها ما يكفي من “الوسائل لممارسة الضغط” وعليها استخدامها. ومع أنه لم يذكر أيا من هذه الوسائل التي يقصدها، إلا أنه من المفترض أنه كان يشير إلى المشاريع التي انشغلت بها إيران مؤخرا، أي إعادة تفعيل برنامجها النووي وتهديد إمدادات النفط الخليجية. ومهما يكن الأمر، فقد اكتسبت طهران نفوذا بالفعل. وفي حين أن الحديث قبل شهرين كان يركز على نجاح واشطن غير المتوقع في إلحاق أذى حقيقي بالاقتصاد الإيراني، فإن التركيز حاليا ينصب على مدى خطورة المنطقة وقابليتها للانفجار، وأصبح الكثير من زعماء العالم يدعون إلى التوصل إلى حل وسط.

في المقابل، قد يكون سعي خامنئي لكسب النفوذ أمرا جيدا في الواقع إذا كان هذا يعني أنه مستعد للنظر في إجراء محادثات جديدة. وتكمن المشكلة في ارتيابه الدائم من المفاوضات والتسويات التي غالبا ما يصفها بالمنحدر الخطر (على سبيل المثال، لاحِظْ مقاومته المريرة لمحاولة التوصل إلى حل وسط في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في إيران في العام 2009، أو مناشداته لحزب الله والفلسطينيين للتمسك بالمقاومة ضد إسرائيل بدلا من التفاوض). ومن المؤكد أن خطابه الأخير لم يُظهر أدنى اهتمام بالتحاور مع الولايات المتحدة. فبعد لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 13 حزيران (يونيو)، أدلى خامنئي بتصريح على شاشات التلفزيون، والذي أعلن فيه بازدراء: “ليس لدينا شك في حسن نواياكم وجديتكم، ولكن فيما يتعلق بما قلتم حول ما أخبركم به الرئيس ترامب، فأنا لا أعتبر ترامب شخصا يستحق تبادل الرسائل معه. ليس لدي أي رد له، ولن أجيبه.” وفي خطاب ألقاه في 26 حزيران (يونيو) قال، إن “المفاوضات هي طريقتهم في خداعك للحصول على ما يريدون. أنت تحمل السلاح، فلا يجرؤ الطرف الآخر على الاقتراب منك. لذلك يقول لك ارمِ سلاحك لكي أستطيع إيذاءك. هذا ما يقصدونه بالمفاوضات. إذا استسلمتَ لهم، فقد انتهى أمرك! وإذا لم تستسلم، سيواصلون التذرع بحقوق الإنسان”.

من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الجديد إلى تأجيج مثل هذا الخطابات، لكن الحقيقة هي أنه إذا قبل خامنئي بالمفاوضات، فسوف يفعل ذلك ليس لأنه يريد التفاوض، وإنما لأنه يعتبر ذلك ضروريا للحفاظ على حكمه -حتى إذا كان يندد بالمفاوضات طوال الوقت. وقد أعلن في 14 أيار (مايو) أن “المفاوضات سُم”، مذكِرا بقول آية الله الخميني في العام 1998 بأن إنهاء الحرب مع العراق كان “أكثر فتكا من شرب نبات الشوكران”. لكن الأمر التنفيذي الصادر في 24 حزيران (يونيو) يسير بواشنطن خطوة إضافية على طريق الضغط على خامنئي لتناول “السم” والسماح بعقد محادثات جديدة. ومن الممكن أن يتناوله -فمن خلال قبوله على مضض بالاتفاق النووي للعام 2015 أظهر أنه يمكن دفعه إلى فعل أمور يعارضها بشدة إذا كان يعتقد أنها ضرورية للحفاظ على النظام.

*پاتريك كلاوسون هو زميل بارز في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في معهد واشنطن.

*مهدي خلجي هو زميل “ليبيتزكي فاميلي” في المعهد.