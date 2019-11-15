خامنئي: نريد إزالة إسرائيل كدولة وليس الشعب اليهودي

طهران- قال المرشد الأعلى في إيران الجمعة إن الدعوات لإزالة إسرائيل والتي أثارت غضبا في الغرب تستهدف “الكيان المفروض” وليس الشعب اليهودي.

وأكد آية الله علي خامنئي أن مستقبل الأرض يجب أن يقرره الفلسطينيون من جميع الأديان اليهود والمسيحيون والمسلمون.

وقال خامنئي أمام قادة دول إسلامية في طهران إن “+إزالة الكيان الصهيوني+ … لا يعني إبادة الشعب اليهودي، نحن ليس لدينا مشكلة معهم”، بحسب ما نقل موقعه الرسمي.

وأضاف إن ذلك يعني “إزالة تلك الدولة والكيان المفروض، وأن يحدد الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود … بأنفسهم حكومتهم ويزيلوا أراذلاً مثل نتانياهو”. وفق ما أوردت وكالة إرنا على موقعها بالعربية.

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتشير إليها ب”الكيان الصهيوني” وتناصر القضية الفلسطينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتدعم إيران علنا أعداء إسرائيل مثل حماس وحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحزب الله في لبنان.

وقال خامنئي “لسنا أعداء لليهود. اليهود يعيشون في بلدنا بمنتهى الأمن والاستقرار. نحن نناصر شعب واستقلال فلسطين”.

وأضاف أن “أعداء الإسلام” ومن بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، يسعون لبث التفرقة بين الدول الإسلامية داعيا إلى الوحدة لمواجهة “العدو المشترك”.

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي الشهر الماضي من اتفاق نووي تاريخي أبرم في 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران في إطار ممارسة “أقصى الضغوط”.

ووصلت الدولتان إلى شفير مواجهة عسكرية بعد إسقاط طائرات مسيرة وتعرض ناقلات نفط ومنشآت نفطية سعودية لهجمات غامضة. (أ ف ب)