العرب والعالمدولي

خامنئي يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني

منذ ساعتين
خامنئي يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني
خامنئي يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني

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طهران- أمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اليوم الإثنين صلاة الجنازة في جامعة طهران على جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة بغارة أميركية في العراق.

وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، عندما أقام المرشد الأعلى الصلاة بعيد الساعة 9,30 (06,00 ت غ) قبل مغادرة المكان.

والتفّت الصفوف الأولى من الجموع حول جثامين سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وأربعة إيرانيين آخرين قُتلوا في الضربة نفسها.

وسيتم حمل نعوش الجنرال سليماني ورفاقه الملفوفة بالعلم الإيراني إلى وسط طهران حيث تجمّعت حشود غفيرة لتكريم القيادي العسكري الذي يحظى بشعبية هائلة في إيران.-(أ ف ب)

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