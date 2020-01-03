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خامنئي يعين “إسماعيل قآني” قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني

منذ ساعة واحدة
خامنئي يعين "إسماعيل قآني" قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني

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طهران- عين المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الجمعة إسماعيل قآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أميركية في بغداد.

وقال المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي “عقب عروج الشهيد رفيع المنزلة اللواء #قاسم_سليماني، أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في الحرس الثوري للواء رفيع الشأن إسماعيل قاآني الذي رافق طوال أعوام مديدة اللواء الشهيد في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة”.

وأضاف ان “برنامج عمل تلك القوّة هو نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة الشهيد سليماني”.

وكان قاآني حتى الان نائبا لقائد فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لايران. (أ ف ب)

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