خامنئي ينشر صورة لاعب جولف يشبه ترامب ويتعهد بالثأر

طهران – نشر حساب مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي على تويتر الجمعة، صورة لاعب جولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أميركية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في كانون الأول/ديسمبر قال فيها إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

🔻انتقام حتمی است قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند.

اگر چه کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد؛ اما بالاخره غلطی کردند، بایستی #انتقام پس بدهند؛ #هم_آمر_هم_قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

۱۳۹۹/۰۹/۲۶ pic.twitter.com/i2DYpPSBhw — KHAMENEI.IR‎ | سایت (@khamenei_site) January 21, 2021

وكتب خامنئي على تويتر في 16 كانون الأول/ديسمبر “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترامب الذي أمر بالضربة.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

ولم يتخذ موقع تويتر أي إجراء فوري واضح بشأن تغريدة خامنئي الجمعة.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحب ترامب من اتفاق عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كان يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.

ودعت إيران إلى الأفعال “لا مجرد الأقوال” بعد وقت قصير من أداء جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأربعاء.

وقال بايدن إن واشنطن ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم به.

رويترز