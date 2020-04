خاميس رودريجيز: فيروس كورونا لا يعرف الحدود

مدريد – توجّه الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب وسط ريال مدريد، بالشكر لجميع العاملين في السلطات الصحية في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي وصفه بأنه “لا يعرف حدودا”، مطالبا الجميع القيام بأدوارهم للتغلب على هذا الوباء.

وأكد خاميس في تصريحات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أطلق حملة بعنوان (سنفوز) عبر شبكات التواصل الاجتماعي “يرغب عالم كرة القدم في جميع أنحاء الكوكب في أن يُظهر دعمه للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين في الخدمات الحيوية الذين يساعدوننا على تخطي هذه الأزمة”.

