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خاميس رودريجيز: فيروس كورونا لا يعرف الحدود

منذ 20 دقيقة

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مدريد – توجّه الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب وسط ريال مدريد، بالشكر لجميع العاملين في السلطات الصحية في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي وصفه بأنه “لا يعرف حدودا”، مطالبا الجميع القيام بأدوارهم للتغلب على هذا الوباء.

وأكد خاميس في تصريحات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أطلق حملة بعنوان (سنفوز) عبر شبكات التواصل الاجتماعي “يرغب عالم كرة القدم في جميع أنحاء الكوكب في أن يُظهر دعمه للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين في الخدمات الحيوية الذين يساعدوننا على تخطي هذه الأزمة”.

واختتم اللاعب الكولومبي تصريحاته قائلا “فيروس كورونا هذا لا يعرف حدودا. يعلمون أننا نقدر كثيرا ما يفعلونه من أجلنا. يجب جميعا أن نقوم بدورنا وأن نتبع تعليمات السلطات الصحية. إذا قمنا بذلك سنحقق النصر”. (إفي)

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