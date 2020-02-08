خاميس يغيب عن مران ريال مدريد وهازارد على وشك العودة أمام أوساسونا

مدريد – غاب الكولومبي خاميس رودريغيز السبت عن المران الجماعي لريال مدريد بسبب كدمة تعرض لها الخميس أثناء مباراة “الميرينجي” أمام ريال سوسييداد في بطولة كأس ملك إسبانيا، ما يمنع استدعائه الأحد لخوض مواجهة أوساسونا، التي قد يشارك فيها البلجيكي إيدين هازارد.

وقاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جلسة المران بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين بعد مران التعافي الذي خضع له الجمعة المشاركون في مواجهة سوسييداد.

وتأكد غياب خاميس عن مواجهة أوساسونا في الجولة الـ23 من الليغا بسبب الكدمة، مما سيحول دون مشاركته في المران لمدة يومين.

وعلى هذا النحو، ينضم اللاعب الكولومبي إلى ماركو أسينسيو الذي يواصل خطة التعافي وماريانو دياز الذي يغيب عن المران الجماعي بسبب مشكلة عضلية.

ويواصل هازارد العمل على نفس مستوى زملائه، وسط مؤشرات على أنه أتم مرحلة التعافي البدني وأن زيدان سيعاود استدعائه للمشاركة في مباراة الأحد.

وفي نفس الوقت، تدرب الويلزي جاريث بيل بشكل طبيعي مع باقي زملائه وينتظر قرار زيدان بشأن استدعائه من عدمه بعدما تم استبعاده أكثر من مرة مؤخرا بموجب قرار فني. (إفي)