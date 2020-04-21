خبراء: أسعار النفط المغرية تدعو للتحوط بالطاقة القصوى

رهام زيدان

عمان – أجمع خبراء في قطاع النفط على ضرورة رفع المخزون الإستراتيجي للمملكة من النفط ومشتقاته واستغلال مستويات الأسعار الحالية للاستفادة من ذلك لاحقا في حال ارتفعت من جديد.

وتتزامن هذه الدعوات مع تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإدامة تزويد مختلف القطاعات بجميع احتياجاتها من المشتقات النفطية موجها الحكومة إلى استمرار تعزيز المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن “المخزون الإستراتيجي لأي دولة هو صمام الأمان لهذه الدولة، يستخدم في حالات الطوارئ، وعند أي انقطاع في عمليات التزويد لأي سبب كان”.

وأكدت في تصريح لـ”الغد” أن الوزارة ستقوم بزيادة كميات المخزون الإستراتيجي لكل من البنزين 90 و95 والسولار من خلال طرح عطاء لشراء كميات اضافية من هذه المشتقات وذلك من خلال الذراع التنفيذية للوزارة أي الشركة اللوجستية الاردنية وهي شركة حكومية.

وبينت زواتي أن كميات مخزون المشتقات النفطية في المملكة هي كميات آمنة وتتراوح ما بين 6 أسابيع لبعض المواد 6 أشهر لمواد اخرى، ويعتمد ذلك على معدل الكميات المستخدمة.

من جهته، قال الخبير في المجال النفطي فهد الفايز إن “تعزيز المخزون الإستراتيجي في هذه الفترة يسهم في بناء احتياطي من هذه المواد للجوء إليه في حال اي طارئ خارجي يعيق أو يمنع الاستيراد، كما يساعد على توفير كميات تباع للمستهلكين محليا بأسعار مناسبة في حال ارتفعت هذه الاسعار عالميا إلى مستويات عالية”.

ورأى الفايز أن الاسعار لن تتدنى إلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه حاليا، أي أن الفرصة مواتية للحكومة لأن تستورد بنفسها هذه المرة وليس من خلال شركات التسويق، واستخدام مرافقها الإستراتيجية لحفظ هذا المخزون.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي “على الحكومة الاردنية التحوط والعمل على ملء المخزون الإستراتيجي كاملاً بالنفط واستخدام قانون الدفاع لاستعمال خزانات مصفاة البترول وخزانات الشركات الخاصة في العقبة، وإبرام عقود آجلة لشراء النفط تغطي السنة القادمة لجني أكبر فائدة من أسعار النفط الحالية. في الظرف الحالي يمكن استخدام التحوط بشراء النفط بأسعار منخفضة ذلك فيه فائدة للحكومة تحوطا من ارتفاعها مستقبلا”.

كما دعا إلى ضرورة الانتباه إلى الفارق الكبير بين الأسعار المعلنة وبين أسعار العقود الآجلة لأن الشركات المنتجة تقدم عروضا في الفترة الحالية خصوصا أرامكو للبيع بأقل من السعر المعلن، مبينا ان هذه الفائدة تذهب للشركات المستوردة وليس للمواطن لأن البيع للمواطن يتم وفقا لنشرات بلاتس وليس وفقا لأسعار الشركات المنتجة ما يستدعي ضرورة أن تستورد الحكومة بنفسها هذه المرة.

كما أشار إلى أهمية استخدام الاحتياطي لدى محطات المحروقات الذي يشكل نحو 20 % إلى 25 % من كامل المخزون الاحتياطي للمملكة الموجود في منطقة الماضونة والعقبة ومصفاة البترول.

يشار إلى أن مشروع مرافق عمّان الإستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة، المقام بمنحة إماراتية بلغت 210 ملايين دولار، يأتي ضمن إستراتيجية توفير مخزون من المشتقات النفطية يغطي احتياجات الأردن لفترة زمنية آمنة، ويكون في موقع إستراتيجي لتوزيع المشتقات النفطية لمناطق المملكة.

وتقام المرافق التي افتتحت رسمياً في العام 2019 على مساحة 400 ألف متر مربع، وبسعة إجمالية تقدر بنحو 315 ألف طن، تشكل ما نسبته 21.5 % من السعات التخزينية للمشتقات النفطية على المستوى الوطني.

كما يذكر أن عملية استيراد النفط ومشتقاته تتم حاليا من خلال شركة مصفاة البترول الأردنية وشركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث جوبترول وتوتال والمناصير.