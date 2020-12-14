خبراء: إلغاء عطاء تخزين الكهرباء يضيع فرص الاستفادة من “المتجددة”

رهام زيدان

عمان – في وقت تشير فيه البيانات والتصريحات الحكومية إلى وجود فائض في القدرة الانتاجية من الطاقة المتجددة دفع إلى التوقف عن إضافة أي أحمال جديدة على الشبكة، ألغت وزارة الطاقة في وقت سابق من العام عطاء لمشروع كانت تعتزم تنفيذه لتخزين الطاقة من المصادر المتجددة رغم تأهيلها عددا من الشركات لهذه الغاية.

ويقول خبراء في مجال الطاقة إن إلغاء عطاء التخزين يضيع فرص استفادة أكبر من مشاريع الطاقة المتجددة القائمة أو أضافة مشاريع جديدة لاحقا خصوصا في ظل محدودة الشبكة الوطتية في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدني أعلنت منذ العام 2017 عن فتح المجال لتقديم طلبات الاهتمام للمشاركة في مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل الكهربائي، التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، باستطاعة تخزينية تبلغ 60 ميجاواط ساعة، قبل أن تؤهل 7 شركات مطلع العام الحالي ليتوقف العملفي العطاء بعد ذلك.

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام قالت إن الوزارة كانت قد طرحت عطاء لإضافة بطارية تخزين باستطاعة 30 ميغا واط لمدة ساعتين إلا أن ارتفاع السعر في العروض المقدمة حال دون السير في المشروع، علماً أن أسعار البطاريات بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً ما سيجعلها أكثر جدوى لاحقاً.

وأكدت في رد على سؤال لـ”الغد” أن الوزارة تواصل مواكبة مستجدات المشروع في اطار استراتيجية قطاع الطاقة وضمن الخطط التنفيذية التي تشمل عددا من المشاريع الخاصة بتخزين الطاقة نظرا لأهمية هذه المشاريع في تحقيق الاستقرار لشبكات الكهرباء.

وتجري حاليا عملية دراسة عدد من المشاريع بالتنسيق مع وزارة المياه وتشمل انشاء محطة لتخزين الطاقة باستخدام مياه السدود في وادي الموجب باستطاعة 220 ميغاواط، المشروع حالياً في مرحلة دراسة الجدوى.

يشار إلى ان الأردن تراجع 16 مرتبة إلى المرتبة 82 في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحول في مجال الطاقة، وذلك من المرتبة 66 في نفس المؤشر للعام الماضي.

وبحسب التقرير فقد حقق الأردن 49.5 % العام الحالي مقابل احرازه 53 % في مؤشر العام 2019.

المستثمر في قطاع الطاقة م. فراس بلاسمة قال إن مشروعا من هذ النوع مهم جدا بالنسبة للاردن بشرط أن يكون مبنيا على دراسة واضحة وموزعة عل مناطق المملكة بحيث تشمل شبكات التوزيع الثلاثين كما يجب أن تأخذ هذهالمشاريع بعين الاعتبار وضع الشبكات الكهربائية وتوزيعها.

وبين بلاسمة أن أهمية هذه المشاريع تظهر في ظروف مثل جائحة كورونا والتي تراجع فيها الاستهلاك إذ كان من الممكن تخزين انتاج مشاريع الطاقة المتجددة بدلا من فصلها عن الشبكة مثلما ما حدث خلال فترات الحظر الشامل.

وقال “لو كان هناك مشاريع من هذا النوع عاملة على الشبكات لتم استغلالها بالتخزين والاعتماد كليا على الطاقة المتجددة، إلا ان ما حصل هو العكس تماما حيث تم فصل مشاريع الطاقة المتجددة لعدم قدرة الشبكة على استيعابها نتيجة الهبوط الحاد في الطلب على الطاقة”.

وقال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة، إنه إذا ما تم اعادة طرح العطاء حاليا فسيتم الحصول على اسعار منسبة جدا، حيث ان الغاءه جاء بسبب الانخفاض الكبير في اسعار التكنولوجيا عالميا عن مستوياتها وقت طرح العطاء.

وبين ان وجود مشاريع لتخزين الطاقة سيمكن من زيادة استغلال الطاقة المتجددة ورفع مساهمهتا على الشبكات في خليط الطاقة، مشيرا إلى أعهمية استغلال تراجع اسعار تكنولوجيا التخزين عالميا ومعداتها في الأسواق العالمية.

واشار إلى ان الكثير من دول العالم بدأت تتجه في هذا الصوب للاستفادة من الفائض في انتاج الطاقة من المصادر المتجددة واستغلاله في أوقات لاحقة.

وأعلنت الحكومة عدة مرات سابقة أنها بصدد مراجعة الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية لتي وقعتها الحكومة مع شركات لإنتاج الطاقة، ضمن استراتيجية، تشمل علاج مشاكل قطاع الطاقة ومواجهة تحديات مستقبلية، وتقوية الرقابة على قطاع الطاقة.

وسبق ذلك أن أوقفت الحكومة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة “مؤقتا” وعدم استقبال طلبات جديدة للمشاريع التي تنتج أكثر من 1 ميجا نتيجة عجز الشبكة عن استقبال أي انتاج جديد.