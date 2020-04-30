خبراء: اتصال الملك بالفقهاء يعكس اهتمامه بالدور الإنساني لرجال الأمن

طلال غنيمات

عمان- أكد خبراء امنيون ان المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع احد مرتبات الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام تعكس مدى الاهتمام الملكي بالدور الإنساني الذي تقدمه مرتبات الأمن العام في خدمة المواطنين.

وكان الملازم ثان أسامة الفقهاء من مرتبات ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، تلقى اتصالا من جلالته ترك اثرا معنويا طيبا في نفسه وزملائه في الأجهزة الأمنية.

وحسب الخبراء فإن موقف الفقهاء ليس مستغربا على الأردنيين ونخوتهم وشهامتهم التي عززها الهاشميون واخلاقهم في تقديم العون والمساعدة لكل من يطلبها، “فما بالك حينما يكون من يطلب هذه المساعدة امراة مسنة، اتعبتها السنون والأيام، فكان رداء الوطن والأمن المتمثل بمعطف حمزة الفقهاء هو الأدفأ والأكثر أمنا”.

لقد حمل الاتصال الهاتفي الملكي اشارات ومعان سامية عنوانها الرئيس ان القائد هو الأقرب لجنده، يراقب اداءهم ويصفق لشجاعتهم ويرفع من معنوياتهم التي توجها حمزة الفقهاء في “عز أزمة كورونا” بتعامل انساني فريد كان يبغي منه رضا الله وبما يحقق ذاته ورسالة “البوريه” التي تزين بها جبينه العالي.

العميد المتقاعد سعد العجرمي قال ان جهاز الامن العام قدم العديد من الرسائل التي تدل على الدور الانساني الكبير الذي يقوم به منتسبوه الذي اعتز بأني امضيت فترة طويلة من عمري فيه.

الخبير الإستراتيجي في الشؤون الأمنية الدكتور بشير الدعجة قال إن “جهاز الامن العام حقق اهدافا شرطية وانسانية واجتماعية محلية ودولية في مجال حقوق الانسان وصون الامن والاستقرار كبيئة حاضنة للتنمية المستدامة للمجتمع”، مشيرا إلى أنه ما كان لجهاز الامن العام ان يتطور بهذه الصورة ولا ان يتقدم الى هذه الدرجة لولا الدعم الموصول من القيادة الهاشمية وما يحظى به الجهاز من دعم وتوجيه ومساندة مستمرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يولي العملية الأمنية الكثير من الاهتمام والمتابعة.

المحامي محمد مازن الناصر قال، ان هناك دورا كبيرا يقوم به جهاز الامن العام من الناحية الانسانية في مساعدة واغاثة الملهوف والمحتاج في كافة مناطق المملكة، وكنا نرى الكثير من المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هذا الدور الانساني الذي يقوم به هذا الجهاز، وعلى سبيل المثال المسارعة للتبرع بالدم للحالات الانسانية المستعجلة، مشيرا الى ان “التوجيهات الملكية والمتابعة الحثيثة من لدن جلالة الملك لها دور رئيسي في تعزيز الدور الانساني لمديرية الامن العام بكافة طواقمها”.