خبراء: الأداء الاقتصادي في 2019 نسخة عن الأعوام السابقة

رهام زيدان

عمان- أكد خبراء أن الأداء الاقتصادي في المملكة خلال العام الحالي لم يختلف عنه في الأعوام السابقة؛ إذ بقي التباطؤ الاقتصادي هو السمة الأوضح، فيما كان أداء الحكومة متقلبا بين تردد واندفاع نحو أداء أفضل.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة “إن الحكومة لم تنجح في هذا العام بالاستقرار على نهج واضح ينقذ الاقتصاد من الأوضاع التي يمر بها”، معتبرا أنها أي الحكومة، كانت في بعض الأوقات حائرة في نمط السياسة التي تتبعها ما بين تقشفية أو توسعية.

وبين أن الحكومة بدأت في اتباع سياسة تقشفية كانت تعتبرها الحل، غير أنها أنهت العام ذاته في سياسة مناقضة تماما وهي توسعية، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين لم تتماش إجراءاتها مع السياسة التي تتبعها.

وأوضح زوانة أنه في حالة التقشف لم تنجح الحكومة في ضبط نفقاتها بالشكل الكافي، أما عندما ارتأت أن التوسع هو الحل فأخذت قرارات بزيادة الرواتب والإعفاءات الممنوحة، معتبرا أنها حلول قصيرة الأجل وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة بحاجة إلى برنامج اقتصادي واضح على أعوام عدة.

ورأى أن الحلول التي طرحتها الحكومة مثل الحزم الاقتصادية يمكن أن توجد حلولا آنية مثل تحريك الأسواق، غير أن مشاكل رئيسية مثل البطالة والفقر وعجز الموزانة وارتفاع كلف التشغيل ما تزال قائمة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير “إن العام الحالي تخلله مزيد من الانكماش الاقتصادي وتراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية رغم محاولات الحكومة في إطلاق حلول لمعالجة ذلك”.

وأشار إلى أن الحزم الاقتصاية لم تصب جوهر المشكلات الاقتصادية المتمثلة بأزمة المالية العامة والبطالة وتراجع النمو بسبب ارتفاع الكلف بشكل عام مع ثبات في مستوى الدخول.

ومن جهته، قال الخبير د.حسام عايش “إن العام الحالي كان امتدادا لما يقارب 5 أو 6 أعوام من ناحية النتائج الاقتصادية، وخصوصا تراجع معدلات النمو كمحصلة للأداء العام، حتى أنه في بعض الفترات كانت معدلات النمو أقل من مستوياتها في الفترات المماثلة من الأعوام الماضية”.

ورأى أن النصف الأول من العام كانت تشوبه نظرة تشاؤمية، خصوصا عندما كان يتم الحديث عن الإيرادات الحكومية وارتفاع العجز والمديونية، أما خلال الربع الأخير من العام فحاولت الحكومة التأسيس لمرحلة جديدة من خلال إطلاق مجموعة من الحزم التحفيزية ترى في إجراءاتها وسيلة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأطلقت الحكومة 3 حزم اقتصادية خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) كانت تهدف منها إلى التخفيف المباشر عن المواطنين الذين أرهقتهم تبعات القرارات السابقة من رفع ضرائب ورسوم، فيما ينتظر أن تطلق الرابعة قبل نهاية العام.

وتضمنت الحزمة الأولى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

واشتملت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية الى جانب إجراءات تحفيزية للقطاع التجاري، خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلوواط فما دون من 25 % إلى 10 %، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلوواط فما فوق من 25 % إلى 15 %، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة.

أما الحزمة الثالثة فاشتملت على الارتقاء بالخدمات المقدمة للموطنين من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري اعتباراً من مطلع العام المقبل، والإعلان عن دمج عدد آخر من الهيئات الحكومية المستقلة.