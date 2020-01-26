خبراء: الطيران منخفض التكاليف داعم رئيسي للدخل السياحي

محمد أبو الغنم

عمان- أكد خبراء في القطاع السياحي أن الطيران منخفض التكاليف لعب دورا أساسيا في زيادة زوار الأردن ورفد الدخل السياحي للمملكة.

وبين الخبراء أن سياح الطيرن منخفض التكاليف أسهموا بدعم وتنشيط مختلف المنشئات السياحية والاقتصادية في المملكة بشكل مباشر.

رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أكد أن الطيران منخفض التكاليف أثر بشكل إيجابي على زيادة الدخل السياحي للمملكة.

وأضاف أن أثر الطيران منخفض التكاليف على دخل المملكة من السياحة مباشر؛ إذ شهد دخل المملكة من السياحة ارتفاعا ملحوظا جراء زيادة أعداد سياح المملكة الناتج عن الإقبال على الطيران منخفض التكاليف.

وبين الفرجات أهمية الطيران منخفض التكاليف في مجال التسويق للمملكة، لافتا إلى أنه يعد من أهم الأشكال التسويقية وأن هذا النوع من الطيران يحارب الموسمية في القطاع.

ولفت إلى أن البترا تستقبل يوميا نحو 2000 سائح منذ بداية العام الحالي، مشددا على أن هذه الأرقام لم تكن تشهدها البترا سابقا وهذا نتيجة الطيران منخفض التكاليف.

وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 % خلال العام الماضي ليبلغ 5.8 مليار دولار (نحو 4.11 مليار دينار) مقارنة مع العام 2018. ويعود سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 8.9 % في 2019 إلى 5.36 مليون سائح مقارنة مع العام 2018.

واتفق رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، مع سابقه، بأن الطيران منخفض التكاليف كان له إضافة نوعية في زيادة دخل المملكة من السياحة.

وأكد سميح أن الطيران منخفض التكاليف زاد دخل المملكة من السياحة ودفع إلى تحسين الحركة السياحية. وبين أن المملكة تستقبل سياحا كثيرين من خلال الطيران منخفض التكاليف، وهذا ينشط القطاع، موضحا ضرورة العمل بجهد أكبر لاستقطاب الاستثمار السياحي بمختلف مناطق المملكة الذي يدعم الدخل السياحي، بالإضافة إلى توظيف أبناء المجتمعات المحلية ومحاربة الفقر والبطالة.

يشار إلى أن شركتي الطيران منخفض التكاليف اللتين تسيران رحلات منتظمة إلى المملكة هما “راين أير”، وهي الأولى على مستوى أوروبا في فئتها، “إيزي جت”. وتنظم الشركتان 9 رحلات من وجهات عدة إلى المملكة أسبوعيا.

ومن جهته، قال عضو لجنة السياحة والآثار السابق في مجلس النواب النائب أندريه حواري “إن السياحة نفط الأردن ويجب دعم هذا القطاع والاهتمام به”.

وبين أن الطيران منخفض التكاليف أسهم بشكل ملحوظ بزيادة أعداد سياح المملكة، بالإضافة الى زيادة دخل المملكة من السياحة، لافتا إلى أن الدخل السياحي يشكل ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف حواري أن سياح الطيران منخفض التكاليف يحطون في مطار الملك الحسين في العقبة، ما أدى إلى نشاط الحركة السياحية في المثلث الذهبي المكون من البترا والعقبة ووادي رم.

وبلغ عدد زوار البترا خلال العام الماضي 1.135 مليون سائح بنسبة ارتفاع بلغت 37.3 %، كما بلغ عدد زوار وادي رم أكثر من 364.2 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 49.6 % على العام 2018.