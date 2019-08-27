خبراء: القطاع السياحي قادر على الاستمرار بالتحليق

عمان- الغد – أكد خبراء أن القطاع السياحي قادر على الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرا سواء من حيث الإيرادات أو ارتفاع عدد زوار المملكة.

وبلغ الدخل السياحي 3.2 مليار دولار (2.3 مليار دينار)، مقارنة مع 2.95 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2018، في وقت زاد فيه عدد السياح الكلي بنسبة 6.3 % حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي ليبلغ 2.97 مليون سائح.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن استمرار النتائج الإيجابية في القطاع السياحي يعتمد على إمكانية الاستفادة من زخم النشاط في هذا القطاع وتحويل هذه الصناعة إلى خدمات ومنتجات بأسعار منافسة.

وبين عايش ضرورة تعميم نجاح التجربة وعدم حصرها في المناطق السياحية المعروفة وتطوير أفكار سياحية جديدة تراعي أذواق السياح إضافة إلى دراسة الكلف المتعلقة بالقطاع لأن المنطقة العربية وتركيا تعد منطقة جذب سياحي والتنافس فيها على أشده.

وأضاف أن القطاع السياحي حافظ على مستواه نتيجة للاستقرار السياسي والأمني في الأردن، الذي وصفه بأحد أهم عوامل الجذب السياحي في المملكة، داعيا إلى أن لا يكون هذا القطاع منغلقا على نفسه وأن يعمل القائمون عليه على جذب استثمارات جديدة وتطوير انماط جديدة من السياحة.

من جهته، أكد الخبير السياحي يزن الخضيري أن الموسم السياحي الحالي والمقبل قوي وسيكون أفضل من موسم العام الماضي.

وقال الخضيري إن المؤشرات والأرقام المرتفعة التي سجلها القطاع مؤخرا تؤكد وتدل على تحسن النشاط السياحي في المملكه.

وبين أن هنالك نموا ملحوظا على القطاع السياحي وزيادة في الطلب على الأردن كوجهة سياحية متزايد خاصة من أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة تعمل بشكل صحيح ودورها فعال وحيوي في الترويج للأردن والدعاية لزيارة الأردن، مؤكدا ان ما قامت به الهيئة من اتفاقيات مع شركات الطيران منخفض التكاليف اسهم بشكل مباشر بزيادة اعداد السياح ما زاد دخل المملكة من السياحة، كما أكد على دور القطاع الخاص بشكل عام في الترويج للمملكة وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وأضاف أن الملك عبدالله يوصي الحكومات ويوعز لها بشكل مستمر بأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الأردن حل ثانيا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا، بحسب تقرير موقع “ليرن وورثي” السياحي العالمي.

ووصف التقرير الأردن بــــ”الخيار الأفضل بين بلدان العالم لزيارته وقضاء العطل فيه والذي يعد أكثر البلدان أمانا في الشرق الأوسط”، فيما أوصى الموقع بزيارة مدينة البترا، والبحر الميت أخفض منطقة بالعالم، والقفز بالمظلات فوق الأودية الصحراوية والإقامة في مخيمات وادي رم.