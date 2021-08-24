خبراء: بعض المسكنات يزيد مخاطر الإصابة بأمراض الكبد

لندن- نشرت صحيفة “اكسبريس” البريطانية خبرا أفادت فيه بأن باحثين متخصصين حذروا من تناول الكثير من مسكنات الألم لأنها قد تكون خطيرة على الكبد، وخاصة الآيبوبروفين.

وحسب الصحيفة، فقد استهدفت إحدى الدراسات نشرت نتائجها في المكتبة الوطنية للصحة البريطانية، تحليل سمية الإيبوبروفين وأمراض الكبد بشكل أكبر. وقد أبلغت عن حالة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 59 عاما عولجت بايبوبروفين (600 ملغ ثلاث مرات يوميا) لألم في الفخذ أصيبت باليرقان والتعب بعد خمسة أيام، وتم إدخالها إلى مستشفى وتوقف الدواء.

وفي هذا الاطار، أظهرت النتائج المعملية ارتفاعات ملحوظة بمستويات ناقلة الأمين في المصل والبيليروبين؛ وهي صبغة كيميائية يتم إنتاجها في الكبد والطحال؛ بمقدار 20 ملغم/ ديسيلتر. فيما استمر ضعف أداء المرأة وتطور لديها الاستسقاء والضعف الكلوي، وبعد 10 أسابيع خضعت لعملية ناجحة لزرع الكبد.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة أشارت إلى أن الإصابة الكبدية الواضحة سريريا بسبب الإيبوبروفين نادرة جدا، ولكنها يمكن أن تكون شديدة، وقد تم وصف العديد من حالات فشل الكبد الحاد المرتبطة بالإيبوبروفين والتي تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة لزراعة الكبد. مشددة على ضرورة استشارة الطبيب عند تناول الايبوبروفين إذا كان الشخص مصابا بمرض في الكبد، لأن هناك خطرا نادرا بفشل الكبد، فيما تنصح بالتوقف الفوري عن تناوله إذا شعر الشخص بالغثيان أو التعب أو نقص الطاقة والحكة واصفرار الجلد أو ابيضاض العينين مع ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن وأعراض تشبه الإنفلونزا.-(وكالات)