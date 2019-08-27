خبراء: تخفيض الضرائب ينقذ الاقتصاد من تراجع الاستهلاك

عبدالرحمن الخوالدة

عمان– حذر خبراء من خطورة استمرار انكماش الاستهلاك المحلي لما لذلك من آثار سلبية ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا الخبراء الحكومة لمواجهة تراجع الاستهلاك الذي حصل أخيرا وسجل نسبة انخفاض بلغت 8.2 % عبر تحفيز الانفاق بتخفيض الضرائب بشكل رئيسي.

وشددوا على وجوب تخفيض نسب الفوائد البنكية لجذب مزيد من الحركة الاقتصادية إضافة إلى زيادة الانفاق العام الذي يمس المواطنين.

ودعوا كذلك إلى أهمية خفض الضرائب على بعض القطاعات المتعلقة باستهلاك المواطنين أكثر من غيرها من القطاعات إضافة إلى وقف عمليات التهريب لبعض السلع كالدخان والسجائر الإلكترونية.

واتفق الخبراء على أن حالة “الانكماش” الاقتصادي التي تعيشها المملكة حاليا وتزايد الضرائب المفروضة من بداية العام الحالي وثبوت الدخول عند نسب معينة منذ عدة سنوات أدت إلى انخفاض استهلاك الأردنييين خلال النصف الأول من العام بنسبة 8.2 %.

ويشار إلى أن استهلاك الأردنيين تراجع خلال النصف الأول من العام بما نسبته 8.2 بحسب ما كشف وزير المالية عز الدين كناكرية خلال الجلسة المشتركة للحكومة مع اللجنة المالية في مجلس النواب والتي كانت عقدت في الخامس من الشهر الحالي .

وقال ماهر مدادحة وزير تطوير القطاع العام السابق إن “حالة الانكماش الاقتصادي التي نعرفها اليوم إضافة إلى الركود الذي نعاني منه أدى إلى انخفاض الطلب العام وبالتالي حدوث انخفاض في الاستهلاك”.

وطالب مدادحة بتخفيض نسب الضرائب المفروضة على المواطنين إضافة الى زيادة الانفاق العام الذي يمس المواطنين من خدمات اساسية كالصحة والتعليم لدفعهم للاحتفاظ على النمط الاستهلاكي الذي كانوا يتبعونه قبل زيادة نسب الضرائب إذ يساعد بقاء نمط الاستهلاك باقبال المواطنين على التسوق بشكل طبيعي دون أي إجراءات تقشف من قبلهم.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن ارتفاع الضرائب المفروضة على المواطنين خاصة ضريبتي المبيعات والدخل الجديدة هي أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاستهلاك لان ذلك عمل على زيادة أسعار السلع وتراجع الدخل إضافة إلى بقاء الرواتب دون زيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت البشير إلى وجوب التراجع عن ضريبة المبيعات أو على الأقل تخفيضها على قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يعدان الأكثر استهدافا من المواطنين في استهلاكهم ،إضافة إلى تخفيض نسب الفوائد البنكية على المواطنين لتشجيعهم على الحركة في السوق.

وأكد البشير أن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية وليست مالية من حيث الشكل والبنيان مما يحتم على الحكومة أن تغير من نظرتها الى الضرائب المفروضة على بعض القطاعات وجعلها فرعية وليست رئيسية كضريبة المبيعات على قطاعي الصناعة والزراعة.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل تراجع القوى الشرائية لأغلب المواطنين وارتفاع أسعار السلع الغذائية إضافة إلى انتشار تهريب الدخان والسجائر الإلكترونية سببا لانخفاض الاستهلاك.

ونوه عقل إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة فرض الضرائب خاصة ضريبة المبيعات لتخفيف العبء على المواطن وبالتالي دفعه على ان ينشط في الاستهلاك، إضافة إلى أهمية مكافحة انتشار ظاهرة التهريب التي تضر كامل اركان الاقتصاد الوطني من تجار ودولة.