خبراء: تراجع الطلب والاستثمار يخفضان أسعار الأراضي والشقق السكنية

هبة العيساوي

عمان– أكد خبراء في القطاعين الصناعي والعقاري، أن تراجع الطلب العام وهبوط الاستثمار بنوعيه المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفوائد البنكية، كلها أمور أسهمت في انخفاض أسعار الأراضي الصناعية والتجارية إلى جانب الشقق السكنية.

وبين هؤلاء، في حديث لـ”الغد”، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم وجود حوافز مغرية للصناعيين، أدت إلى عدم توسع صناعات محلية، وبالتالي توفر العرض من الأراضي لغايات الصناعة، وتراجع أسعارها.

ودعوا الحكومة إلى ضرورة تصحيح الخلل في هذا القطاع بالتنبه لأسباب تراجع الطلب وتحفيز النمو ودعم الصناعات والمستثمرين.

وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة الصادر عن البنك المركزي، تراجع مؤشر أسعار الأراضي التجارية 3.8 % إلى 103.9 نقاط، فيما تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 13.8 % إلى 109.3 نقاط.

في حين انخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 % إلى 108 نقاط مقارنة مع 110.9 نقاط في الفترة نفسها من العام الماضي.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق، المهندس زهير العمري، قال “إن عزوف المواطن والمستثمر عن الشراء بسبب الكلف العالية وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم وضوح الرؤية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحيطة، كلها أمور أسهمت في تراجع أسعار الأراضي لقلة الطلب عليها”.

وبين العمري أنه رغم حاجة المواطن للسكن، إلا أنه لا يوجد طلب على العقار القائم، مما أدى أيضا إلى تراجع حركة البناء أكثر من 50 %، بحسب أرقام لنقابة المهندسين.

ورأى أيضا أن تراجع الصناعات بشكل عام وعدم القدرة على توسع الموجود منها، إلى جانب عزوف المستثمرين عن بناء مصانع جديدة، أسباب أدت إلى انخفاض الطلب على الأراضي الصناعية.

وبدوره، اتفق رئيس جمعية المصدرين، عمر أبو وشاح، مع العمري، مرجعا أسباب تراجع أسعار الأراضي، وتحديدا الصناعي منها، إلى معادلة العرض والطلب، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الأراضي من قبل صناعيين ومستثمرين محليين أو من الخارج قليل جدا.

وبين أبو وشاح أن الصناعات القائمة لم يعد لديها القدرة على التوسع، بل على العكس كثير منها ينكمش.

وأكد أن تراجع الاستثمار الأجنبي أدى إلى تراجع الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها.

وقال “يوجد خلل، وعلى الحكومة أن تعمل شيئا وأن تصحح الوضع”.

وأضاف أبو وشاح “أن الحكومة إذا جذبت الاستثمار بشكل صحيح وقدمت حوافز للصناعيين للصناعات القائمة، فإن الوضع سيتحسن بالتأكيد”.

ولفت إلى ضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار والصناعة وحماية وتشجيع المستثمر.

وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن 6.6 % في الربع الأول من العام إلى 177 مليون دينار (205.1 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام للبنك المركزي.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 190.1 مليون دينار في الربع الأول من 2018.

وبدوره، اتفق الخبير في قطاع الأراضي، محمد عودة، مع سابقيه، حول تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الأراضي الصناعية من جهة والتجارية من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها.

وقال عودة “إن أسعار الأراضي الصناعية كانت مرتفعة جدا في السابق، لذلك قل الطلب عليها مع الكلف العالية، وهذا أسهم في عودة أسعارها للتراجع الآن”.

ولفت أيضا إلى تراجع حجم الاستثمار في المملكة والذي أدى أيضا إلى انخفاض الطلب العام.

يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23 % ليسجل 2.025 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.