خبراء: تواضع توظيف تقنيات الطاقة المتجددة في الزراعة يحول دون تقليص الكلف

رهام زيدان

عمان- أجمع خبراء على أن توظيف تقنيات الطاقة المتجددة في المجال الزراعي في الأردن ما يزال محدودا لأنه في بداية مراحل تطويره، مؤكدين أهمية توظيف هذه التقنيات في خفض الكلف العالية التي يتحملها القطاع وبالتالي انخفاض الأسعار المترتبة المستهلك النهائي.

وقال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية م. وليد شاهين إن “توظيف الطاقة الشمسية في الزراعة بالأردن ما يزال في بداياته”.

وأكد أهمية دعم وتطوير هذه الاستخدامات في خفض الكلف على المزارعين وفي كامل العملية الانتاجية وصولا إلى تخفيض الاسعار التي يتحملها المواطنون.

وبين أن المركز أنهى مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الكهروضوئية الشمسية لتشغيل مضخات المياه في القطاع الزراعي.

وبهدف تطوير وزيادة فعالية ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها واستخدام الطاقة المتجددة في الأردن وحرصا على تحقيق استراتيجة الطاقة 2020 قال شاهين إن “المركز الوطني لبحوث الطاقة/ الجمعية العلمية الملكية وقع اتفاقية مع وزارى البيئة العام 2017 لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام أنظمة الخلايا الكهروضوئية الشمسية لتشغيل مضخات المياه في القطاع الزراعي، إذ يتضمن المشروع استبدال مضخات المياه غير الكفؤة وتشغيل المضخات التي تعتمد على الطاقة التقليدية وعددها 200 مضخة في منطقة وادي الأردن والأغوار الجنوبية و100 مضخة في المرتفعات (الأزرق، المفرق، مأدبا)- على الطاقة الشمسية”.

ويهف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه، ودعم وتشجيع المزارعين والمجتمع المحلي لاستخدام الطاقة النظيفة، ونشر مفهوم إدارة الطاقة والمياه لدى المزارعين والمجتمع المحلي، والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفئية وتحسين الوضع الاجتماعي لدى المزارعين.

وقامت الجمعية العلمية الملكية بإجراء تدقيق طاقي ودراسات أولية لاستخدام الخلايا الكهروضوئية الشمسية لأكثر من 350 وحدة زراعية وبالشراكة مع سلطة وادي الأردن وسلطة المياه وتم طرح 3 عطاءات وبقيمة إجمالية تبلغ 3.350 مليون دينار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الانظمة في أيلول (سبتمبر) 2019.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة إن “أكثر كلفة يتحملها القطاع الزراعي هي أثمان الكهرباء لضح المياه، وبالتالي يمكن لاستخدام الطاقة المتجددة في الضخ ان يخفض جزءا كبيرا من هذه الكلف والتي تقدر بنحو 220 مليون دينار سنويا”.

مدير المشاريع الأوروبي في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة قال إن “استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي تتم في عدة مجالات مثل تحلية المياه المستخدمة في القطاع وضخ هذه المياه وفي الوقت ذاته توليد الكهرباء المستخدمة”.

كما يمكن استخدام هذه التطبيقات في صناعات مرتبطة بالقطاع الزراعي مثل تجفيف وتعليب المنتجات الزراعية، غير أنه لفت إلى أن هذه الاستخدامات ما تزال محدودة جدا ودون المستويات المأمول فيها على الرغم من تمتع منطقة وادى الاردن بنسب عالية من الإشعاع الشمسي.

وأرجع سبب ضعف هذه الاستخدامات ارتفاع كلف الاستثمار في هذه التطبيقات مع عدم وضوح في الدوى الاقتصادية منها بالنسبة لبعض الزراعات والمزارعين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت إنها “مستمرة بدعم المزارعين لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمزارعهم بتسديد فوائد القروض بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي، حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين من البرنامج 97 مزارعا في 79 مزرعة”.

وخفضت الحكومة أواخر العام الماضي من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اسعار التعرفة الكهربائية للقطاع الزراعي ضمن عدد من القطاعات الأخرى بهدف دعمها حيث تم عديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي، للمشتركين الذي تنطبق عليهم التعرفة الثلاثية لتصبح دينارين لكل كيلو واط في الشهر، بدلا من 3.79 دينار لكل كيلو واط في الشهر، ابتداءً من بداية العام الحالي.