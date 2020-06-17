خبراء: حزمة دعم شركات الطيران تغطي جزءا من الكلف وتنشط السياحة الداخلية

رهام زيدان

عمان- أكد عاملون في قطاع النقل الجوي والسياحة أن حزمة دعم شركات الطيران الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة سوف تساعد على تغطية تكاليف هذه الشركات ولو بشكل محدود وتقديم أسعار مخفضة للتذاكر والحزم السياحية.

وأعلنت الحكومة أول من أمس عن دعم شركات الطيران الوطنية (الملكية الأردنية، Fly Jordan، والأردنية للطيران) من خلال تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة وبحيث تكون تكلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينارا.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن “الهيئة تهتم بضرورة أن يكون لدى الشركات الوطنية الملاءة المالية التي تمكنها من الوفاء وتطبيق الإجراءات المطلوبة للسلامة والأمن التشغيلي”.

وأضاف “هذا الدعم سيساعد وإن كان بشكل محدود في دعم هذه الشركات وتوفير الملاءة لديها للتشغيل حتى لو كان على المستوى الداخلي لان تشغيل الرحلات مهم لإعادة العمل في هذه الشركات سواء من طيارين أو مهندسين وغيرها”.

وقال إن “شركة الملكية الأردنية هي الوحيدة التي كانت تشغل رحلات منتظمة إلى العقبة قبل الأزمة ووقف الطيران أما الآن فقد تم منح الموافقات للشركتين الأخريين ومطاري الملكية علياء الدولي ومطار الملك حسين الدولي في العقبة لتشغيل هذه الرحلات بعد التفتيش على جاهزيتهم وقدرتهم على توفير كل متطلبات الأمن والسلامة المطلوبة وطرق التعامل مع مثل هذه الظروف”.



من جهته، قال النائب السابق أمجد المسلماني إن “هذه القرارات ستساعد على تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى العقبة بمقدار النصف تقريبا”.

وأضاف “الحكومة اليوم قدمت خطة إيجابية وبداية جيده لإنقاذ القطاع السياحي وإعادة تحفيز السياحة الداخلية وتحريك عجلة قطاع اقتصادي وطني مهم وان هذه الخطة هي بداية يمكن البناء عليها وهي ضمن الإمكانات المتاحة للحكومة والتي لا يمكن تجاوزها”.

غير انه لفت إلى استمرار ارتفاع أسعار الغرف الفندقية تحديدا في العقبة الأمر الذي يحول دون الاستفادة من الحزم المقدمة بسبب ارتفاع كلف هذه الغرف.

وقال عضو لجنة الشكاوى بجمعية وكلاء السياحة والسفر وصاحب شركة هوليدي ياسر عبده إن “هذا الدعم سيساعد على خفض كلفة النقل بالحافلات بمقدرا 15 دينارا من الحزمة السياحية عن السابق، فيما لن تتجاوز كلفة التذكرة جوا مبلغ 40 دينارا”.

أما الفنادق في حال تم تقديم الدعم لها يجب أن تخفض أسعار غرفها بنسبة 40 % مشيرا إلى أن أسعار هذه الغرف ما تزال عقبة حتى الآن حيث يناهز سعر الليلة الواحدة 200 دينار وهو مبلغ كبير إلى كامل الحزمة.

ويشار إلى أن الإجراءات الحكومية تضمنت أيضا دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج “أردننا جنة” بقيمة 3 ملايين دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال الأيام القادمة.

كما تضمنت دعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي ودعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت/ لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا.

كما سيتم تخصيص آلية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الاخرى وأعلنت الحكومة عن السماح لتشغيل الطيران الداخلي ضمن عدة قطاعات اقتصادية سمحت بتشغيلها في الخامس من الشهر الحالي.