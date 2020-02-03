خبراء : زيادة “سياحة المبيت” تتطلب تجهيز المرافق المؤهلة

محمد أبو الغنم

عمان – أكد خبراء في قطاع السياحة أن زيادة أعداد سياح المبيت يسهم إلى حد كبير في تحفيز القطاع السياحي وينعش مختلف المنشآت السياحية.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات إن “ارتفاع أعداد سياح المبيت في المملكة ينعش مختلف القطاعات السياحية”.

وأكد عربيات أن سائح المبيت عند دخوله إلى المملكة يعزز نشاط القطاع الفندقي والمطاعم بالإضافة إلى وسائل النقل كافة والأسواق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت وزارة السياحة والآثار أخيرا إلى ارتفاع إجمالي مجموع زوار المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9 % ليصل إلى 5.36 مليون مقارنة مع 4.9 مليون في العام الذي سبقه.

وبينت الوزارة أن أعداد سياح المبيت ارتفع إلى 4.5 مليون سائح خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.1 % على العام 2018 الذي سجل عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بزيادة تصل الى اكثر من 350 ألف سائح.

وأكد البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي للأردن 10.2 % خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار مقارنة مع العام 2018.

وبين عربيات أن زيادة أعداد سياح المبيت تعطي فرصة لإقامة العديد من المنشآت السياحية المختلفة وبالتالي ستؤمن فرصا جديدة للعمل لينعكس على تراجع أرقام البطالة والفقر إضافة إلى انخراط المجتمعات المحلية في مجال السياحة الذي يعتبر من أهم المجالات المتطورة في المملكة.

وأضاف أن “الهيئة تعمل على جذب أكبر عدد ممكن من السياح بشكل عام الى المملكة لما له من أثر ايجابي على تنشيط العجلة الاقتصادية”.



وأشار إلى أن الهيئة تبحث عن أسواق جديدة عالمية لترويج والتسويق لزيارة المملكة والإقامة فيها، مؤكدا دور الهيئة المتواصل والدؤوب في جذب السياح.

وأكد رئيس مفوضية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.سليمان الفرجات على الأثر المباشر لزيادة أعداد سياح المبيت على القطاع السياحي والاقتصاد.

وقال الفرجات إن “زيادة أعداد سياح المبيت القادمين إلى المملكة لهم أثر ايجابي في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي”.

وأضاف أن “سلطة إقليم البترا تسعى إلى إطالة مدة السائح أكبر فترة ممكنة لغايات زيادة إنفاق السائح في مختلف المنشآت السياحية والاقتصادية التي ستنعكس على زيادة دخول كافة العاملين في تلك القطاعات”.

وأشار الفرجات إلى ضرورة الاستثمار في القطاع السياحي في البترا سيما زيادة المنشآات الفندقية ورفع أعداد الغرف الفندقية بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع المطاعم نظرا لحركة السياحة القوية التي تشهدها البترا.

واتفق الخبير السياحي ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول الأثر الإيجابي الواضح في زيادة اعداد سياح المبيت على الاقتصاد.

وقال العلي إن “السياحة هي المحرك الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وهو القطاع الحيوي بين مختلف القطاعات الذي يعيش نشاطا وتطورا”.

وطالب الحكومة بضرورة دعم القطاع السياحي لغايات استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام الحكومي بالثروة السياحية والأثرية الموجودة في المملكة والتي يجب استغلالها بشكل صحيح.