خبراء: فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين عبء إضافي على كاهل الأسر

هام زيدان

عمان– في وقت شدد فيه خبراء ونواب على أن فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين خلال فترة 90 يوما يضيف أعباء على كاهل المواطنين الذي يرضخون لأوضاع اقتصادية صعبة، أكدت مصادر قطاع الكهرباء أن قرار شركة لكهرباء الأردنية بفصل التيار عن المشتركين غير المسددين منسجم مع قوانين الكهرباء المعمول بها.

يأتي ذلك على خلفية إعلان شركة الكهرباء الأردنية استمرارها بحملة قطع التيار الكهربائي عن المشتركين غير المسددين للمبالغ المترتبة والمتراكمة عليهم.

الشركة قالت إنها مستمرة في فصل التيار الكهربائي عن المواطنين غير المسددين لثلاثة فواتير أي ثلاثة أشهر”، موضحا أن الشركة لا تفصل التيار الكهربائي عن المشتركين بناء على القيمة، وإنما تتعامل على الفترة الزمنية وهي 3 أشهر.

وأشار الناطق باسم الشركة، خالد زبيدي، إلى أن هنالك مبالغ كبيرة مترتبة على المشتركين، والشركة ملزمة بدفع كلف الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية والتي تشتري منها هذه الكهرباء.

ولفت إلى أن هنالك مبالغ مترتبة لشركة الكهرباء على المواطنين تقدر بنحو 480 مليون دينار.

مصدر مطلع على عمل الشركة، قال إن “عقد الاشتراك الموقع مع المشتركين عند طلبهم للاشتراك بالتيار يتضمن بندا بقطع التيار خلال 30 يوما في حال عدم السداد غير أن الشركة راعت ظروف المشتركين وأعلنت أن فصل التيار سيكون بعد 90 يوما وليس 30 يوما”.

وبين أن “90 يوما تعني فواتير 3 أشهر وأنه يمكن للمشترك غير المسدد دفع فاتورة واحدة على الأقل من الفواتير الثلاث”.

ويتم تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي من خلال 3 شركات توزيع هي شركة الكهرباء الأردنية في عمان والزرقاء ومادبا والبلقاء، وشركة كهرباء اربد في محافظات الشمال وشركة توزيع الكهرباء في محافظات الجنوب، وهي كلها تشتري الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية التي تحصل بدورها على الطاقة من شركات توليد الكهرباء.

وتراجع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة العام الماضي بنسبة 2.3% عن العام الذي سبقه، بحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية .

وبحسب هذه الأرقام، بلغ نصيب الفرد من هذه الطاقة العام الماضي 1742.5 كيلوواط ساعة مقارنة مع 1783.4 كيلواوط ساعة في العام 2017.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد المشتركين في التيار الكهربائي العام الماضي بنسبة 4.5% إلى نحو 2.25 مليون مشترك، مقارنة مع 2.15 مشترك في 2017، كما ارتفع أيضا عدد السكان المزودين بالتيار الكهربائي إلى نحو 10.05 مليون نسمة مرتفعا من نحو 9.8 مليون نسمة في 2017 وبزيادة نسبتها 2.6%.

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال إن تشدد الشركات والمؤسسات الخدمية، ومنها شركات الكهرباء، بالتحصيل سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنات الأسر التي ستضطر إلى الاقتطاع بشكل أكبر من هذه الموازنات ما سيؤدي بها إلى صعوبة أكبر في التكيف مع المستجدات المختلفة في وقت تزيد فيه نسب البطالة والفقر.

ومع إشارته إلى أن الأصل في الأمر هو السداد، غير أن ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وزيادة النفقات لا يتيح هذا السداد، وهذا سيؤدي إلى تراكم ردود الأفعال التي قد يمكن أن تؤثر على المجتمع.

وبين عايش أن المؤسسات نفسها بدأت بالتشدد في تحصيلاتها، نتيجة تراجع دخولها هي أيضا، في وقت تزيد فيه الأعباء الاقتصادية عليها مع زيادة الضرائب والتكاليف.

وكانت لجنة الطاقة النيابية بحثت الشهر الماضي مع ممثلي قطاع الطاقة الأسس التي تعتمدها شركات الكهرباء عند إقدامها على فصل التيار الكهربائي عن المنازل والقطاعات الأخرى، مؤكدة أن الكهرباء بالنسبة للمواطن هي ضرورة ملحة ولا يجوز على الأقل فصلها خاصة عن المنازل وإنما لا بد من إيجاد آلية بعيداً عن فصل التيار على منازل الأردنيين.

وأكد أعضاء اللجنة، في ذلك الوقت، ضرورة إيجاد نص قانوني يمنع قطع التيار الكهربائي عن المنازل واستبدال ذلك بآلية جديدة تضمن حقوق شركات الكهرباء بعيداً عن فصل التيار الكهربائي، لأن قرار الفصل ربما يتسبب في إلحاق ضرر كبير بالمواطن بشكل مباشر، خاصة أن عملية الفصل في معظم الأحيان تتم خلال فترة وجود أهل البيت خارج المنزل.

في هذا الخصوص، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة، إن أسعار الكهرباء مرتفعة، كما أن فرض فرق بند أسعار الوقود عليها يزيد من قيمها بشكل لافت.

ورأى أنه من الأجدى بالجهات ذات العلاقة مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين؛ حيث أن كلف الكهرباء تصل إلى نحو 30% من دخل بعضهم، مبينا أن اللجنة ستواصل نقاش هذا الأمر مع الشركات ذات العلاقة.

مصادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة شركات الكهرباء، ردت بأن تعليمات قطع تزويد التيار عن المستهلكين صادرة بموجب أحكام المادة55 من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002.

التعليمات الصادرة باسم (التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية لسنة 2011) تتضمن أن يقوم المستهلك بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء المدة، ويحق للمستهلك طلب التعويض من الشركة إذا قامت بفصل التيار الكهربائي عن اشتراكه لعدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه قبل انتهاء المحددة في هذه التعلميات.

كما نصت التعليمات، وفقا للمصادر، أنه في حال فصل التيار عن الاشتراك نتيجة عدم السداد ورغب المستهلك بإعادة إيصال التيار فإنه يقوم بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه إضافة إلى رسوم إعادة التيار المنصوص عليها في تعليمات تكاليف التوصيل النافذة، وعلى الشركة إعادة التيار خلال 24 ساعة من تاريخ تسديد المبالغ المستحقة.

وتضمنت هذه التعليمات أيضا أنه يحق للمستهلك أن يتقدم بشكوى للشركة في حال وجود أخطاء في فاتورة الاستهلاك، لتقوم الشركة بعدة اجراءات أولها الكشف على العداد لتحديد ماهية الخطأ.