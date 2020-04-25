خبراء في الأمم المتحدة يحذرون من إصابة الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا

غادة الشيخ

عمان– حذر خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من خطورة تعرض الأسرى الفلسطينيين للإصابة بفيروس كورونا في ظل ظروف صحية سيئة في المعتقلات الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان للخبراء الحقوقيين نشر على موقع الأمم المتحدة أمس الجمعة، جاء فيه أن هناك حالياً أكثر من 4،520 أسير فلسطيني، من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل.

ودعوا في بيانهم صادر اليوم الجمعة إسرائيل، على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قبل احتجازهم.

وبحسب البيان، أطلقت إسرائيل خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. الأمر الذي يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي كما جاء في البيان.

كما نوه الخبراء في بيانهم إلى أن إسرائيل حظرت الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى الأسرى الفلسطينيين منذ بداية تفشي كوفيد-19.

وقال الخبراء إنه “من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو”، مشددين على أهمية “وضع تدابير خاصة ومريحة” بالنسبة لزيارات الأطفال والنساء.

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