خبراء: كفالات الأعمال الإنشائية خارج الأردن تنشط سلسلة قطاعات اقتصادية

هبة العيساوي

عمان– أكد عاملون وخبراء في قطاع الإنشاءات أن قرار الحكومة باستحداث برنامج إصدار كفالات بنكية لتنفيذ أعمال إنشائية وهندسية واستشارية خارج الأردن يسهل إعمال المقاولين في الخارج.

وبين هؤلاء لـ”الغد” أن هذا البرنامج يتيح فرصا للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في دول الجوار وبالتالي تنشيط قطاعات محلية مرتبطة بهذا القطاع.

وأشاروا إلى أن وجود الكفالات عند تصدير خدمات للخارج تؤدي إلى تيسير مهمة مقدمها، خاصة في قطاع المقاولات الذي يشغل الأيدي العاملة، ويزيد الطلب في السوق المحلية بالتالي ارتفاع معدل النمو.

ووقع البنك المركزي، نهاية الشهر الماضي اتفاقية سلفة خاصة بقيمة 100 مليون دينار؛ وذلك لاستحداث برنامج إصدار كفالات لمتعاقدين لتنفيذ أعمال إنشائية وهندسية واستشارية خارج الأردن.

نقيب المقاولين أحمد اليعقوب قال “هذا البرنامج كان مطلبا من قبل كافة المقاولين وموردي الخدمات للعمل في الخارج منذ زمن إذ كان عائقا أمامهم للعمل في الخارج عدم توفر كفالات وضمانات من بنوك موجودة في البلدان التي يعملون فيها.

وبين اليعقوب أنه بعد هذه الاتفاقية أصبح يستطيع المقاول أن يحصل على التسهيلات ويقدم الخدمات في البلدان المجاورة بضمانة الكفالات.

وقال إن “قطاع الإنشاءات سيستفيد جدا من هذه الضمانات، خصوصا التوقيع مع اتحاد المقاولين العراقيين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق”.

وأكد أن هناك رغبة كبيرة لدى شركات أجنبية للعمل من خلال شركات الإنشاءات الأردنية في السوق العراقية في الفترة الحالية وسرية لاحقا.

وبين اليعقوب أن اليوم على قطاع الإنشارات تطوير نفسه أكثر واستغلال هذه الفرصة.

وكان محافظ البنك المركزي زياد فريز قال عند توقيعه اتفاقية برنامج الكفالات إن “قطاع الإنشاءات يعد “قطاعا عابرا للقطاعات” بسبب مدخلاته ومخرجاته التي تتصل بقطاعات اقتصادية مرتبطة بصناعات إنشائية” مضيفا أن برنامج إصدار الكفالات “يخفف أعباء مالية قد تؤدي زيادتها إلى ضعف منافسته على مستوى الإقليم”.

وأوضح فريز أن “وجود بنوك ممثلة بجمعية البنوك في الأردن مهم لإبراز دورها في تمويل التنمية الاقتصادية، وخصوصا تمويل قطاع الإنشاءات الذي يعد من القطاعات المشغلة للعديد من القطاعات الأخرى، بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي”.

بدوره قال مدير الشركة الأردنية لضمان القروض، محمد الجعفري إن “لدى قطاعات الإنشاءات وموردي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية فرصا كبيرا في الأسواق المجاورة بفعل كفاءتهم العالية.

وأضاف الجعفري أن تلك الفرص ستزيد بشكل واضح خلال المرحلة القادمة بوجود برنامج الكفالات الذي جاء بمبادرة من البنك المركزي لتعزيز استغلال تلك الفرص.

وبين أن هذا البرنامج سينفذ عن طريق شركة ضمان القروض وسيساعد كافة المتعاقدين خارج المملكة بتوفير الكفالات بكلفة معقولة.

وأوضح الجعفري أنه بموجب هذا البرنامج الجديد ستشارك شركة ضمان القروض في تحمل مخاطر إصدار كفالات خارجية لمصلحة متعاقدين أردنيين بنسبة تصل إلى 50 % من قيمة هذه الكفالات.

وبين أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال كافة البنوك الراغبة في العمل ضمن هذا البرنامج تجارية كانت أم اسلامية.

من جانبه، قال المستثمر في قطاع الانشاءات زهير العمري إن المحادثات والاتصالات من العراق بدأت مع مستثمرين أردنيين في قطاع الانشاءات من أجل الدخول ضمن عطاءات كبيرة لاعادة الاعمار في العراق.

وأكد العمري أن قرار الحكومة باستحداث هذا البرنامج أمر إيجابي جدا، مؤكدا أن الكفالة أحد المطالب المهمة لكي يتم احالة العطاء على المقاول في الخارج.

واتفق العمري مع سابقيه بأن هذا القرار لن يساعد قطاع المقاولات فقط بل كافة القطاع المرتبطة بأنواعها من مواد بناء وعمالة ومهندسين واستشارات وغيرها.

ويغطي البرنامج جميع أنواع الكفالات الخارجية لأعمال المقاولات الإنشائية منها كفالات دخول العطاءات، كفالات الدفعة المقدمة، كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة، وأعمال فنية استشارية هندسية وخدمات مقدمة في الخارج، بما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج الأردن.

وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع بنوك، بحيث تحدد شروط عامة وشروط خاصة للتشارك في عملية إصدار كفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية إصدار الكفالة، وفق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية.