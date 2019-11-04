خبراء: لا تقدم في مجال الطاقة واستمرار دعوات خفض الكلف

رهام زيدان

عمان– اعتبر خبراء ومطلعون على قطاع الطاقة، ان الحكومة الحالية لم تتمكن من احراز تقدم في مجال الطاقة، واخطأت في العديد من القرارات، اهمها وقف مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال هؤلاء إن إجراءات عديدة كانت مجحفة بحق القطاع مثل وقف مشاريع الطاقة المتجددة، وإنتاج الكهرباء الجديدة، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات القائمة، مؤكدين أن ذلك سيكون له الأثر السلبي على تدفق الاستثمار في القطاع أو استمرار الاستثمارات في المشاريع القائمة.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموة، إن الحكومة “فشلت فشلا ذريعا” في ملف الطاقة، وأنها لم تحرز أي تقدم فيها بدليل أنه لم تكن هناك أية آثار إيجابية انعكست على المواطنين أو الاقتصاد.

كما أن الاستمرار في اتفاقية الغاز الإسرائيلي رغم كل معارضتها شعبيا، وتوفر العديد من البدائل الأخرى، يعد أيضا مأخذا على هذه الحكومة، وفقا لقموة.

وركز على أهمية دعم القطاعات المنتجة الكبيرة، وتخفيف كلف الطاقة عليها، خصوصا القطاعات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد، والمشغلة لعدد كبير من الأيدي العاملة الأردنية.

كما لفت قموة، إلى أن الحكومة لم تف لحد الآن بما وعدت به بإعادة النظر بالشرائح الاستهلاكية في قطاع الكهرباء، بما يخفف من الاعباء على المستهلكين.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق من العام، وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة، أو تلزيم بأي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر سواء المتجددة أو التقلدية “مؤقتا”، لحين استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على اعدادها، مستثنيا قرار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواها في خفض كلف الكهرباء.

كما قررت الحكومة وقف منح الموافقات الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة، سواء بالعبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن 1 ميجاواوط، لحين انتهاء دراسات وزارة الطاقة، وفي حال تبين من خلال الدراسات إمكانية زيادة قدرة مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة، فإنه يتم تحديد أراض حكومية لغايات إنشاء هذه المشاريع، على أن تعطى الموافقة على إقامتها حسب التعليمات الناظمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق د.ماهر مدادحة، إن اولوية الحكومة يجب ان تكون إعادة النظر في كلف الطاقة على القطاعات التي تؤثر في النمو الاقتصادي، لتحفيز هذه القطاعات وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها الاقتصادية، بما يرفع من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالنسبة للقرار الأهم للحكومة الحالية، وهو إيقاف مشاريع انتاج الكهرباء، قال المدادحة إن الحكومة اضطرت إلى هذه القرار لأنه لم يعد بالامكان استيعاب أي انتاج جديد من الكهرباء، معتبرا انها استطاعت تحقيق نتائج ايجابية في قطاع الطاقة المتجددة عموما.

وبين الخبير الاقتصادي د.حسام عايش، إن الكلف الإضافية في القطاع ماتزال مرتفعة مثل قيمة بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وكذلك الضريبة المقطوعة على أسعار المشتقات النفطيبة، والتي حددت عندما كانت اسعار النفط في أعلى مستوياتها.

ورأى أن الأمر يتعلق بسياسات ادارة القطاع والاجراءات المتخذة فيه، والتي تؤثر وتثقل كاهل مختلف القطاعات الأخرى، ذات العلاقة أو المعتمدة على قطاع الطاقة، وأن القرار الأخير بخفض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات يعد دليلا على اعتراف الحكومة بأن هذه القطاعات تعاني فعلا من ارتفاع كلف الطاقة.

إلا انه وفي الوقت ذاته يمكن القول بأن أداء القطاع عموما يمكن أن يكون أفضل من غيره خصوصا بعد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من انتاج الكهرباء.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق، إن الأردن سیرفع اعتماده على الطاقة المتجددة في تولید الكهرباء المستهلكة اعتبارا من العام 2019 لتصل نسبتها إلى 16 % من الخلیط الكلي منها 10 % من الطاقة الشمسیة و6 % من طاقة الریاح، أما النسبة المتبقیة أي 84 %، فتنتج من الغاز الطبیعي، أما خلال العام 2020 یستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزیتي على إنتاج ما نسبته 11 % من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقیة من الغاز، علما بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في إنتاج الكهرباء ستزید إلى 13 % في العام 2021.