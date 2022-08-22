خبراء: مؤشرات الشمول المالي تعكس ضعف المواطنين اقتصاديا

سماح بيبرس – رغم تحسن مؤشرات الاشتمال المالي على مستوى المملكة في الأعوام الأخيرة وارتفاع أعداد من لديهم حسابات ماليّة من البالغين، ليصل الى حوالي %47.1 بنهاية العام 2021 بحسب “المؤشر العالمي للاشتمال المالي الصادر عن للبنك الدولي، إلّا أنّ هذا التحسّن كانت تقابله نسبة 53 % ممن ليس لديهم حساب، غالبيتهم وبنسبة 87 % “لا يملكون أموالا كافية” لفتح حساب بنكي.

ليس هذا فحسب فالتحسّن الذي طرأ كان متواضعاً، بحسب خبراء، اذا ما قورن بالمؤشر السابق والذي يعود الى 2017 حيث بلغت هذه النسبة حوالي 42.5 %، أي أنّ التحسّن كان على مدار السنوات الثلاث 4.6 درجة، فيما أنّه لا يمكن اغفال بأنّ الاقبال على فتح الحساب المالي (بنك أو مؤسسة مالية) من قبل الفقراء ازداد مع توجه الدولة لتقديم الدعم المباشر لهم أثناء جائحة كورونا.

وكان البنك قد نشر الشهر الماضي بيانات لدول العالم ومن بينها الأردن المتعلقة بالمؤشر العالمي للاشتمال المالي والتي تعود الى 2021، وكشف أنّ 47 % من البالغين في الأردن لديهم حسابات بنكية، وأنّ 37 % من البالغين الفقراء لديهم حساب مقارنة بـ33 % عام 2017.

وجاء في تقرير البنك الدولي عن المؤشّر أنّ 36 % من أصل الـ47 % لديهم حسابات في بنوك ومؤسسات مالية فقط، و7 % لديهم حسابات في مؤسسات مالية ومقدم خدمات عبر الهاتف المحمول، و4 % لديهم حساب عبر مقدم خدمات عبر الهاتف المحمول.

وللمقارنة فقد كان 42.5 % من البالغين في المملكة لديهم حسابات في بنوك أو مؤسسات ماليّة عام 2017، 1 % منهم فقط لديهم حسابات عبر مقدم خدمات عبر الهاتف المحمول، حيث إنّ هذه الزيادة في أعداد من لديهم حسابات “جاءت بسبب جائحة كورونا” وفقا للبنك.

وأشارت المعلومات الى أنّ 12 % من البالغين في المملكة يقومون بمدفوعات رقمية داخل المتجر أو عبر الإنترنت – بما في ذلك 8 % منهم أجروا أول مدفوعات رقمية داخل المتجر أو عبر الإنترنت للتجار “أثناء جائحة كورونا”.

وأشار المؤشر الى أنّ ثلث المقترضين في الأردن كانوا يعتمدون على العائلة والأصدقاء، كمصدر رئيسي في حالة الطوارئ، وليس على المؤسسات المالية.

الأرقام السابقة تعكس وفقا لخبراء الوضع الاقتصادي السيئ للأردنيين، حيث إنّ التوجه لفتح حساب جاء لتحويل المساعدات في الغالب، فيما أنّ الزيادة كانت متواضعة اذا ما وزعت على 3 أعوام (بين 2017 و2021).

ويرى الخبير الاقتصادي مفلح عقل الى أنّ هذه الأرقام وبالرغم من تحسنها من حيث الشمول، إلّا أنّه وعند التدقيق في النسب فإنّها تعكس في جانب منها سوء الوضع لااقتصادي للأردنيين، والذين لم تتحسن دخولهم على مدار السنوات الأخيرة.

وذكر عقل ان هناك ما يسمى بنظرية (80:20) والتي تعني أنّ 20 % من أصحاب الحسابات لديهم 80 % من الودائع.

وأشار الى أنّ معظم الحسابات هذه حركتها شبه معدومة وأرصدتها ليست كبيرة، وهي على الأغلب تفتح لغايات الراتب فقط وتسديد القرض، كما أنّهم على الأغلب من الموظفين والمتقاعدين.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنيّة دكتور رعد التل قال إن الشمول المالي له دلالات تتعلّق بمستويات الدخل والفقر، موضحا بأن الأرقام السابقة تشير الى أنّ “الدخول في الاردن متدنيّة بمتوسطها ونسب الفقراء في ازدياد”.

وبين التل أنّ الاشتمال المالي يعني أنّ هناك أناسا أكثر حاصلين على خدمات مالية وأنّها تصلهم بانسيابيّة ومن السهل الوصول اليها، وهذا مؤشر على كفاءة الاقتصاد، إلّا أنّه ووفقا للأرقام المعلنة فإنّ هناك نسبة كبيرة غير مشمولة ” لم يدخلوا ضمن الاشتمال المالي” وهذا يعني انخفاض أو عدم وجود دخل ما يؤشر الى ارتفاع نسب الفقر والمرتبطة بشكل رئيسي بارتفاع نسب البطالة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك دكتور قاسم الحموري قال انّ هذه الأرقام تتناغم مع الوضع الاقتصادي السيئ للأردنيين، حيث إنّ الارقام تشير الى أنّه لو تمّ استثناء الموظفين الحكوميين والفقراء الذين اضطروا لفتح حسابات في أزمة كورونا حيث اشترطت الحكومة فتح حسابات لتحويل المساعدات لكانت الأرقام كما هي أو لم تتحسن كثيراً.

وأشار الى أن هناك شريحة واسعة من أصحاب الاعمال الحرة وصغار الحرفيين يتعاملون بالنقد فقط وهذا مؤشر على تخلف الاقتصاد.

ووفقا للحموري فإنّ على البنوك ألا تتقاضى أي رسم على حسابات مثل هذه الفئة من الناسن خصوصا وأنّ حساباتها تكون متواضعة جدا ولهدف محدد.

ويعرّف البنك الدولي “الشمول المالي” بأنّ الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وقد حدد “الشمول المالي” باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها.