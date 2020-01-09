خبراء: مرض إنفلونزا الخنازير لم يصل حد الوبائية

عمان 9 كانون الثاني (بترا) اكد خبراء أن مرض انفلونزا الخنازير “H1N1″، لم يصل حد الوبائية في المملكة، وان الحالات التي سجلت بالمملكة هي إنفلونزا موسمية تحدث خلال فصلي الشتاء والخريف.

ودعوا خلال ندوة نظمتها جمعية الغذاء والتغذية الأردنية أمس بعنوان “تقوية جهاز المناعة والوقاية من مرض انفلونزا H1N1” الى اتخاذ إجراءات وقائية مثل التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والتخفيف من الضغوط النفسية لتقوية جهاز المناعة.

وناقشت الندوة التي شارك فيها خبراء من وزارة الصحة والجامعات، أعراض الإنفلونزا الموسمية “H1N1 “، و مضاعفاته وطرق اتتقال العدوى، والوقاية من الإنفلونزا، و طبيعة المطاعيم والعلاجات الدوائية والتكميلية لها، بهدف توعية المجتمع المحلي حول المرض وتفنيد الشائعات بشأنه.

وأكدت رئيس جمعية الغذاء والتغذية الأردنية المهندسة فادية عيد، ضرورة اتباع انماط حياة صحية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المختلفة، من خلال التغذية الصحية المتوازنة وممارسة النشاط البدني وإدارة الضغوطات النفسية والنوم .

وبين الدكتور يزيد الزغول من مستشفى البشير، ان الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم كبار السن والاطفال دون سن الخامسة والحوامل ومرضى الربو والسكري، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و نقص المناعة المكتسب أو نقص المناعة الوراثية.

بدوره، قال مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية الاسبق، في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي، ان المرض في المملكة لم يصل الى حد الوبائية، بل يصنف بالانفونزا الموسمية، مؤكدا في هذا الإطار أهمية التوعية بكيفية التفكير بالمرض وما يثار حوله، وإجراءات ضبط العدوى.

بدورها، تناولت المختصة بالعقاقير والنباتات الطبيعية الدكتورة سهاد حمادي، أهمية البروتينات والفيتامينات والزنك والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه بأنواعها والاعشاب الطبية في تقوية المناعة من المرض.

وأجمع المشاركون في الندوة، على أهمية تناول المطاعيم اللازمة المتوفرة بشكل مجاني في المستشفيات الحكومية، ومراجعة الطوارىء خلال 48 ساعة من الشعور بأعراض المرض لإمكانية السيطرة على الفايروس قبل انتشاره في جسم المريض.

(بترا)