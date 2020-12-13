خبراء من 4 دول أجنبية والعثور على تماثيل بدون رأس بوسط البلد

حمزة دعنا

عمان- كشف مدير دائرة الآثار العامة يزيد عليان، اليوم الأحد، عن وجود خبراء من أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ضمن لجنة فنية تدرس الموقع الأثري المكتشف في وسط البلد وأن الحكومة تنتظر توصياتها.

وبين عليان في تصريح خاص لـ”الغد”، أن الموقع الأثري المكتشف في وسط البلد يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد قرابة 1800 عام، وهو عبارة عن جزء من حمام روماني، وهنالك توجه لاستكمال التنقيب لمعرفة الخارطة الأثرية الموجودة في الموقع.

وأوضح عليان، أنه تم العثور على تمثالين رومانيين بدون رأس، بالإضافة إلى جِرار من الفخار كانت تستخدم كأدوات للحمام الروماني آنذاك، وقيمتها عالية ماديا ومعنويا.

ولفت إلى أن قانون الآثار يجيز حيازة الآثار المكتشفة، لكنه أعطى كذلك للمديرية حق تقدير القيمة الأثرية المكتشفة في كل موقع.

وأشار إلى أن يتم النظر إلى الاكتشاف من زاويتين الأولى مصلحة عمان، والثانية مصلحة الدولة من الآثار التي اكتشفت.

وقال إن الخبراء الأثار الأجانب متواجدون أصلا في الأردن منذ سنوات طويلة، ومهمتهم هي التنقيب عن الآثار في المملكة ومساعدة الخبراء المحليين من النواحي الهندسية.

وكان مصدر مطلع قال لـ”الغد” في وقت سابق، إن هنالك 3 خيارات بشأن الموقع المكتشف، هي: “نقل الآثار والاستمرار بالمشروع، أو توثيق الآثار والإبقاء على المشروع، أو توقيفه وتحويل المنطقة إلى أثرية”.