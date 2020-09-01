خبراء : مواجهة “كورونا” تتطلب استراتيجية قطاعية للتصدير وتعزيز الاعتماد على الذات

طارق الدعجة

عمان- دعا خبراء خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية المصدرين الأردنيين عن بعد إلى زيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية إلى جانب تعزيز الاعتماد على الذات لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الخبراء خلال الجلسة التي عقدت أخيرا بعنوان “أهمية دعم الصادرات الأردنية لتحقيق التعافي الاقتصادي السريع” أن زيادة الصادرات بمثابة المفتاح لتحريك عجلة الاقتصادي من خلال توسع المصانع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

وبينوا خلال الجلسة التي نظمت بالتعاون مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية في واشنطن، ان الدروس المستفادة من الجائحة تتمثل في أهمية الاعتماد على الذات مع عدم التقليل من الاتفاقيات التجارية والتحول الإلكتروني لاستدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار د.خالد الوزني أن السوق المحلية رغم صغرها إلا أنه وبفضل توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الأردن والعديد من الدول أصبح باستطاعة المنتج الأردني ان يصل إلى 140 دولة بالعالم والوصول إلى مليار ونصف المليار مستهلك.

وقال الوزني خلال الجلسة التي ادارها مدير برنامج دول شرق الأبيض المتوسط في مركز المشروعات الدولي الخاص كريم شعبان “أننا في هيئة الاستثمار معنيون بدعم المنتج الأردني وتقديم الدعم والتسهيلات له لذلك يوجد في هيئة الاستثمار مديرية خاصة بمتابعة ودعم الصادرات الأردنية، وتقوم المديرية بدور حيوي ونشيط في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية”.

وبين ان هيئة الاستثمار حرصت خلال فترة الحظر الشامل على استدامة العمل في الهيئة بحيث لا يكون هناك أي تأخير لأي طلب يقدم من قبل أي مستثمر، كما قال “عملنا على تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين وأتمتة الخدمات الاستثمارية وبشكل إلكتروني حتى يستطيع المستثمر ان يقدم للخدمة التي يريدها من مكان تواجده ويتم الرد عليها خلال يومي عمل”.

وقال الوزني “رغم تأثر الاقتصاد إلا أننا في الأردن نعتز بقصص نجاح حدثت خلال فترة الحظر فتم تسجيل 52 مشروعا استثماريا جديدا ما بين شهري آذار(مارس) وحزيران(يونيو) الماضيين خلال فترة جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف أن هذه المشروعات توزعت على 4 قطاعات شملت الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى، لافتا إلى أن الهيئة تعاملت مع 1442 طلبا استثماريا تم التعامل معها خلال فترة الجائحة، منها 893 طلب توسعة وتحديث وتطوير.

ولفت إلى أن الحكومة ولضمان ثبات واستقرار البيئة التشريعية اقرت نظاما يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، وأي تغيير يحصل سيكون لصالح المستثمر.

وأكد الوزني أن الصادرات لها أهمية كبيرة في الاستقرار النقدي وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزز الانتاجية والابتكار وترفع من احتياطيات النقد الأجنبي، مبينا ان الحكومة تسعى لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمنتج الأردني ومساعدته بدخول العديد من الأسواق التصديرية الجديدة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأسبق المهندسة مها علي “هنالك الكثير من الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد في مقدمتها الاعتماد على الذات مع عدم تقليل أهمية العلاقات التجارية مع الدول إضافة إلى التحول الإلكتروني للاستدامة وتيسير الأعمال”.

وأشارت علي إلى دروس اخرى مستفادة من الجائحة تتعلق في إدارة المخاطر سواء كان على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص والخطط البديلة للتكيف معها إضافة إلى تجربة أساليب جديدة لتسيير الأعمال واستخدم الحلول التكنولوجيا والعمل “عن بعد” للتخفيف من التكاليف.

وبينت ان دعم وتمكين الصادرات الوطنية يتطلب العمل ضمن استراتيجية قطاعية واضحة تضمن تطوير المنتجات ونفاذها الى الأسواق الخارجية مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم إضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة الأعمال بخاصة بعد تأسيس المشاريع الاستثمارية حتى تستمر بالإنتاج والتوسع وزيادة صادراتها.

وشددت على ضرورة وجود برامج دعم موجه للشركات لغايات التصدير وتطوير منتجاتها بخاصة وان معظم الشركات العاملة بالمملكة تعتبر صغيرة ومتوسطة.

وأشارت إلى تحديات تواجه الصادات الوطنية منها ما يتعلق بارتفاع كلف الإنتاج بخاصة المتعلقة بالطاقة في ظل ان معظم المصانع تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج ما يؤثر على منافسة المنتج محليا وخارجيا. وأوضحت ان القمة الأردنية المصرية العراقية التي عقدت اخيرا بالمملكة تشكل فرصة للاستثمار في قطاعات تحقق التكامل والترابط الصناعي الأمر الذي ينعكس ايجابا على تخفيض كلف الإنتاج.

واعتبرت ان نمو الصادرات بمثابة المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل لافتة الى ضرورة التركيز على الترابط الصناعي.

وقال مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة إن “الصادرات تعد المحرك الرئيسي للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع العملية الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي الدول من العملات الاجنبية”.

وبين ابو رحمة أن الجمعية عملت منذ تأسيسها العام 1988 لتكون الجهة الداعمة للصادرات الوطنية من خلال ايجاد الفرص للمنتجات الصناعية والخدمية بالأسواق الخارجية عبر تنفيذ العديد من النشاطات الخارجية والمشاركة بالمعارض المهمة.

وأوضح ان جائحة فيروس كورونا المستجد تحتم العمل بالمملكة لتبني سياسات اقتصادية دقيقة توضح الأولويات والبدائل ضمن إستراتيجية تصديرية واضحة بهدف وضع الاقتصادي الوطني على مسار تنموي لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأشار مدير الجمعية إلى أن العديد من القطاعات بخاصة الصناعة والتجارة الاستثمار والسياحة ما تزال تعاني من تبعات هذه الجائحة الأمر الذي انعكس سلبا على واقع الاقتصاد والصادرات الوطنية مؤكدا أهمية العمل المشترك لتكون هذه التحديات حافزا للوصول إلى الحلول الناجعة والتغلب عليها.

بدوره، شدد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري، المهندس عمرو ابو فريخة، على ضرورة الاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية الأخيرة التي جمعت الأردن ومصر والعراق، لفتح مجالات تعاون اقتصادي بالمرحلة المقبلة بين الدول الثلاث.

ولفت إلى أن أزمة فيروس كورونا مكنت الشركات الصناعية من فتح خطوط إنتاج جديدة بخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي والمعقمات والمستلزمات الطبية لمواجهة الطلب المحلي والخارجي، مشيرا للإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده لمواجهة تداعيات الجائحة واستدامة الأعمال.

وبين أبو فريخة ان مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا للحوافز والمزايا التي توفرها، بالإضافة للاعتماد على الذات فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج لتكون سوقا واعدا للكثير من الدول بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الأردن ومصر يمكن لهما تطويع عمق علاقاتهما الأخوية وعكسها على شكل جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي يؤسس لتكامل اقتصادي عربي، مشددا على ضرورة اقامة استثمارات صناعية مشتركة والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول العربية والاجنبية.