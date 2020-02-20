خبراء يدعون لبذل جهد أكبر للمحافظة على البيئة

فرح عطيات

الجيزة ـ لا تلعب مؤسسات المجتمع المدني البيئية في مصر والدول العربية دورا مؤثرا على صعيد تغيير السياسات الحكومية المتبعة في القطاع بالشكل المطلوب حاليا، وفق خبراء بيئيون.

وأكد الخبراء والممثلين عن منظمات بيئية مصرية في تصريحات لـ”الغد” على أن ” ثمة العديد من الجهود التي من الواجب بذلها على الصعيدين العربي والدولي، لدفع الدول المسببة في انبعاثات الغازات الدفيئة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس”.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تكافؤ للتنمية في المينا مريم، خلال اختتام ورشة السرد البيئي العربي أمس، أن “مؤسسات المجتمع المدني أصبحت بعيدة في طرحها عن القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين، في مرحلة من المراحل”.

لذلك، ومن وجهة نظرها، فإن “عقد هذه الورشة جاء في توقيت مهم للمؤسسات والدول، من اجل الدفع نحو تنفيذ البرامج والمبادرات لرفع الوعي لدى الافراد حول التغير المناخي، الذي يؤثر على الجميع”.

وأكدت على ضرورة أن “يكون القائمون على مؤسسات المجتمع المدني أكثر قربا من حياة الناس اليومية وظروفهم الاجتماعية خلال عملهم الميداني، ولا سيما ان الدول النامية لديها اهتمامات أخرى غير القضايا البيئية تقع على اجندات عملها”.

و”تتواجد مؤسسات المجتمع المدني في مصر والدول العربية على خريطة العمل المحلية والدولية، لكن دورها في تشكيل ضغط على الحكومات لاتخاذ القرارات، لم يصل الى مستوى الطموح، ما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق تلك الغاية”، وفق الأخصائية في تدريب وتنمية القدرات في منظمة (you think) المصرية اسراء أحمد.

وشددت على أن” رفع الوعي لدى أفراد المجتمع مسألة في غاية الأهمية لضمان تشكيل ضغط على الحكومات من قبلهم باعتبار أنهم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية”.

كما أن “تمثيل مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد الدولي مهم، الا أنه ليس كبيرا بالشكل المطلوب ليشكل ضاغطا على الدول المسببة بالتغيرات المناخية لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها”.

وبينت أن ” دور المجتمع المدني هو فق تيسيري لمهام الافراد للقيام بذلك الأمر، حتى يتم أخذ قضاياها في عين الاعتبار”.

والافراد، بحد قولها “هم على قدر من الوعي ويشعرون بتأثيرات التغير المناخي لكن ليس لديهم معرفة حقيقة حول ما الذي يحصل بالفعل، وما مدى ارتباطها بتلك الظاهرة”.

وحول ورشة السرد البيئي لفتت الى أن ” اكتساب مهارة كيفية التواصل مع الفئات المستهدفة بالطريقة المناسبة، وعبر استخدام الرسائل المتعلقة بالتغير المناخي، التي يتم الحديث حولها على مستوى السياسات وليس بما يمس حياة الناس، كانت الفائدة الأبرز المحققة من انعقادها”.

ولعل النتائج التي ستنتج عن مجموعات العمل المستهدفة في المشروع ما يصب في اهتمام ممثل شركة بان لاستيك جورج منصور، الذي يسعى الى ترجمتها على شكل ورش عمل ذات علاقة بالتغير المناخي لتدريب الافراد ورفع الوعي لديهم بشأنها.

“ويقع على عاتق المنظمات دور كبير في العمل المناخي، لان أصواتها تصل بشكل اسرع للحكومات، في ضوء أن الافراد رغم ما يتمتعون به من وعي، لكن ما زال هنالك عمل كثير يتطلب إنجازه معهم في هذا الشأن”، بحسبه.

وبين ان “المؤسسات تقوم بالتشبيك على صعيد العمل المشترك فيما بينها، لكن الامر ليس سهلا، وخاصة في مجال الحصول على تمويل لتنفيذ المشاريع”.

لكن في رأي المؤسس المشارك في جمعية رؤية علي سيد أن “نسبة قناعة المؤسسات المدنية في مصر والدول العربية بما تقوم به من عمل على صعيد البيئية ضعيف، اذ أن القائمون عليها ينظرون اليها بمثابة انها مهنة تدر دخلا”.

الا أن الحالة بدأت تتغير في مصر فقد أصبح هنالك اهتمام في مجال البيئة على مستوى الدولة، وتأسيس مبادرات فردية، أو حتى من قبل المنظمات بغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء القيام بذلك، وفقا له.

وفيما يتعلق بانخراط الشباب في العمل البيئي، أوضح سيد الى أن “اهتمامهم في القضايا البيئية إما يأتي من كونها تعد جزءا من الدراسة التعليمية الجامعية الخاصة بهم، او لأنهم يشعرون بالأثر البيئي على حياتهم كأجيال”.

“وهنالك تغير باتجاهات الشباب نحو العمل البيئي”، بحسبه، و”التي أصبحت تتزايد تدريجيا خلال الفترة الحالية”.

وما دفع سيد للانخراط في الورشة، التي عقدتها على مدى يومين شبكة العمل المناخي في العالم العربي، وبالشراكة مع منظمة جرينش المصرية، ويدعم من السفارة المصرية “فكرة استخدام الفاظ عربية عند الحديث عن البيئة غير تلك التي يتم ترجمتها حرفيا من الإنجليزية”.

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