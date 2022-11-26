خبراء يدعون لطرح منظومة فكرية إنسانية لإرساء قواعد وأصول التربية

عزيزة علي



عمان- دعا خبراء في التربية وعلم الإرشاد النفسي، إلى طرح منظومة فكرية تربوية أخلاقية إنسانية شمولية تضمن إرساء قواعد وأصول التربية، مؤكدين إمكانية تعليم الأخلاق من خلال العملية التربوية، وتعلم القيم الإنسانية من خلال ممارسة السلوك القيمي، فالسلوك الإنساني يمكن أن يكتسب ويتعلم من خلال قوانين التعلم، وللثقافة والتنشئة دور مهم.

ورأى الخبراء أن علاقة الإنسان العربي مع الأخلاق ما تزال غير متوازنة، لكونها جزءاً من نظم معرفية متعددة البنية نتيجة تراكم الخبرات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لدى الأفراد، مؤكدين أن المعلم هو القدوة المثلى للأخلاق.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها منتدى الفكر العربي، أول من أمس، في مقر المنتدى بعنوان “التربية الإنسانية والأخلاقية”، تحدثت فيها الأستاذ المشارك ومديرة العلاقات الدولية والدراسات المستقبلية والاستشارات العلمية في جامعة فيلادلفيا د.أماني غازي جرار، وشارك فيها كل من الخبير التربوي د.ذوقان عبيدات، والمتخصصة في الإرشاد النفسي د.عائدة بيروتي أيوب، وأستاذة علم النفس التربوي د.رفعة الزعبي، وأستاذ علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية د.مجد الدين خمش، وأستاذة أصول التربية في الجامعة الألمانية في الأردنية وعضو المنتدى د.صفاء شويحات، وأدارها عضو المنتدى د.عبد الله عويدات.

تحدثت د.أماني غازي جرار، عن أهمية دراسة التربية الأخلاقية والإنسانية في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها الإنسان، وخصوصاً في الوطن العربي، مؤكدة أهمية طرح منظومة فكرية تربوية أخلاقية إنسانية شمولية تضمن إرساء قواعد وأصول التربية، وتراعي التربية الأخلاقية ومنظومة القيم، وتهتم بمواضيع التربية البيئية والجمالية، وتركز على مبادئ الديمقراطية، وذلك لإعادة بناء الإنسان والوصول إلى المواطنة العالمية التي تراعي الإنسانية وقيمها وتحقيق السلام.

قالت جرار “إن الثقافة بعمومها والبنية الاجتماعية تتعرض لكثير من التحديات والصعوبات نتيجة العولمة والانفتاح على الآخر، الأمر الذي يستدعي مزيداً من العمل على الجانب التربوي الأخلاقي”، لافتة إلى أن التربية عملية مستمرة تشمل الجوانب العقلية والنفسية والعاطفية للأفراد، وذلك من أجل الوصول إلى روح السلام الداخلي لديهم مما ينعكس على المجتمع بالإيجاب.

وأشارت جرار إلى أن تأمين التعليم الجيد والشامل للجميع يشكل إحدى الأولويات الكبرى لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة، ويأتي ذلك من خلال تعزيز الحوار الفكري البناء، والتلاقي والتكامل الثقافي، وبناء الحوار المبدع، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والتنموي والسلوكي والنماء العاطفي للأفراد للوصول إلى التكامل النفسي وروح التضامن والتكافل بين المواطنين.

وقالت جرار “إن لقياس وتقييم منظومة القيم الإنسانية أدوات عدة تساعد مستخدميها على قياس مستوى الوعي بجملة القيم الإنسانية”، مؤكدة أهمية أن تتوافر مثل هذه الأدوات والمؤشرات في المؤسسات الحكومية وخاصة التربوية منها، مشيرةً إلى أن فلاسفة التربية بالعموم يتأثرون بخلفياتهم الدينية والسياسية والفكرية، مما أوجد دراسات غربية عديدة تناولت هذا الموضوع من جوانب مختلفة على عكس الدراسات في الوطن العربي.

د. ذوقان عبيدات، تحدث عن أنواع الأخلاق وأصولها وعلاقتها بهوية الفرد، وبين أهمية تعلم القيم الإنسانية والأخلاقية من خلال ممارسة السلوك القيمي، وإدماج المفاهيم القيمية في المناهج المدرسية، مبينا أن النجاح في تعليم القيم للأفراد يتطلب إدارة تربوية ناجحة ذات رؤية واضحة، والخروج من الأنماط التقليدية للتعليم، وتدريس الطلبة أساليب البحث والاستنتاج، ووجود وعي مجتمعي يعزز هذه القيم.

ومن جانبها، قالت د.رفعة الزعبي “إن السلوك الإنساني يكتسب ويتعلم من خلال قوانين التعلم، وإن للثقافة والتنشئة دورها الإيجابي في العملية الأخلاقية وتعليم القيم”، مؤكدة أن نظام القيم عند الأفراد يكتسب من خلال الأسرة والمدرسة، فيجب نقل القيم وتعليمها إلى الطلبة من خلال تطوير أساليب التفكير الناقد والرعاية المقدمة والتفكير الموضوعي وغيرها من المهارات، فيما تتحقق القيم من خلال الضبط الداخلي الذي ينشأ من الثقافة المحيطة بالفرد.

فيما رأت د.عائدة بيروتي أيوب، أن التربية الإنسانية والأخلاقية تلعب دورا مهمة في حل أزمة القيم والوعي الأخلاقي، كلها ترتبط بعلاقة مباشرة في الإرشاد النفسي والتربوي من حيث تبني منظومة من القيم التي تساعد على تحقيق هدف التربية الإنسانية، وتحقيق الصحة النفسية، وبناء جيل ينعم بعلاقات صحية على المستويين الفردي والجماعي، كما أكدت أهمية تبني منظومة أخلاقية تساعد على بناء القيم الاجتماعية المبنية على الاحترام والمواطنة الصالحة والمتسامحة والأمان.

ومن جانبه، رأى د. مجد الدين خمش، أن علاقة الإنسان العربي مع الأخلاق ما تزال غير متوازنة لكونها جزءاً من نظم معرفية متعددة بنيت نتيجة تراكم الخبرات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لدى الأفراد، وأن هذه النظم المعرفية بحد ذاتها تنقسم إلى نظم معرفية تربط الفرد بالماضي وأخرى بالمستقبل، إضافة إلى نظم خارجية تنبثق عن تأثير المحيط الخارجي وعلاقة الفرد بالآخرين وتجاربهم.

ومن جهتها، رأت د.صفاء شويحات، أن المعلم هو القدوة المثلى للأخلاق، وأن توظيف مفاهيم التربية الإنسانية والأخلاقية وتطبيقاتها في مناهج التربية والتعليم بحاجة إلى تقييم وإعادة نظر، مشيرة إلى أهمية إضافة مادة متعلقة بأخلاق التربية الإنسانية كمتطلب أساسي وإلزامي في الجامعات، ومنها الجامعات الأردنية، في ظل ما تشهده المجتمعات من أزمات مختلفة.

وكان قد أشار د. عبدالله عويدات، في بداية الندوة، إلى إمكانية تعليم الأخلاق من خلال العملية التربوية، والنظريات المتعلقة بقضية الأخلاق ودور علماء الاجتماع والنفس في تطبيقها على حياة الأفراد، موضحاً أن الآراء حول نسبية الأخلاق تتفاوت بين المجتمعات كل بحسب ثقافته، وأن هناك أزمة حقيقية حول فجوة الأخلاق في المجتمعات المعاصرة مرتبطة بما يجب أن تكون عليه الأخلاق وتطبيقها وممارستها على أرض الواقع.