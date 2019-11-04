خبراء يطالبون الرزاز بـ”عملية جراحية لا تجميلية” للفريق الوزاري

عمان- الغد– أجمع خبراء في الأداء الحكومي على ضرورة أن يبتعد رئيس الوزراء عمر الرزاز في اختياره للوزراء الجدد بالتعديل الوزاري المرتقب عن الصداقات والعلاقات الشخصية، والبحث عن الكفاءات المتميزة في تقديم الحلول الاقتصادية.

وبهذا الخصوص، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، عبد الرزاق بني هاني، “إن الحكومة بحاجة الى تعديل جذري، فهناك وزراء يشكلون حلقات ضعيفة في الحكومة، ما يؤدي الى انخفاض كفاءة الحكومة بشكل كبير، وبالتالي لا بد من إجراء عملية جراحية وليست تجميلية للفريق الوزاري، وبالدرجة الأولى للحقائب الاقتصادية أو المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، ناهيك عن الحقائب الخدماتية”.

وأضاف “لا بد أن يبتعد الرزاز عن العلاقات الشخصية في اختيار فريقه الوزاري، وأن يبحث عن الكفاءات التي تكون قادرة على تقديم الحلول لحكومته والقادرة أيضا على النهوض بالاقتصاد الوطني، والتخفيف على المواطنين عناء الأوضاع المعيشية، كذلك فإن هناك قطاعات كالتعليم العالي والتربية والتعليم، باعتبارهما الحلقة الرئيسية في تطوير الأداء البشري في مختلف قطاعات الدولة، فلا بد ان يتولى كلتا الحقيبتين، أشخاص يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة والموضوعية”.

وأكد بني هاني، “أن من أهم أسباب فشل الأداء لدى الكثير من الوزراء أن اختيارهم لم يكن على أسس من الكفاءة، الأمر الذي أدى الى خلق حالة عدم انسجام ونقد واسع للحكومة من قبل الرأي العام”.

رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، قال، “إنه في الوقت الحالي، لا داعي لتشكيل حكومة جديدة، خاصة وأن الحكومة الحالية وضعت برنامجا وأن الأفضل للجميع العمل على تطبيقه”.

وأشار إلى أن “ما يطالب به المواطنون عبر تعديل الحكومات أو الوزارات، هو أن يكون وفق أداء الوزير في وزارته، على نفس النسق التي تدعو الحكومة فيه لتقييم أداء موظفيها العاملين في القطاع العام”.

وبين، أنه من المهم وجود قانون يقيم أداء الحكومات ووزرائها، مشيرا إلى أن هناك برامج واضحة يشوبها سوء التنفيذ من قبل الوزارات، ولا تنفذ، وإن تم تنفيذها وفق أسس واضحة فإن ذلك سيكون أمرا إيجابيا.

وأضاف الكيلاني، “أعتقد إن كان هناك تعديل، فإنه يجب ان يكون وفق تقييم مدى أداء الوزراء والتزامهم بخطط الحكومة في برنامجها الموضوع”، مشيرا إلى أن الأردن يمر حاليا بمرحلة اقتصادية صعبة، لا يجب فصلها عن العمل السياسي، ولذلك من الضروري العمل على إصلاح النهج السياسي وصولا إلى إصلاح الاقتصاد الذي يمر بأسوأ سنواته في المملكة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إنه لا يمكن معالجة الحالة الاقتصادية دون معالجة الوضع السياسي في المملكة، مبينا أن هذه العلاقة هي جدلية، خاصة وأن السياسة هي عقل الاقتصاد والاقتصاد هو قلب السياسة.

وأشار إلى أنه بدون وجود إصلاح سياسي حقيقي، يؤمن بدور الدولة في توجيه الاقتصاد، فلا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على أنه لا يقف مع تشكيل حكومة جديدة، ولا مع تعديل وزاري على حقائب معينة، في حال لم يتم تنفيذ إصلاح سياسي اقتصادي حقيقي، عبر اشراك المجتمع في بناء الدولة.

واعتبر البشير أن الخلل في الوضع الاقتصادي في الأردن، مرده للفريق السياسي الذي يتم تشكيله وفق أسلوب “الأصدقاء والمعارف والأصحاب”.

وبين أن الأردنيين، تعودوا منذ أعوام طويلة، أن يهبط عليهم الوزراء بـ”الباراشوت”، دون النظر إلى تمتعهم بالإمكانات العملية الصحيحة في مواقعهم، على الرغم من أن القدرات تختلف عن الشهادات الأكاديمية.

ولفت إلى أن التعديل الوزاري لن يغير من واقع الحال شيئا، كما أن تشكيلا جديدا للحكومة على نفس النهج الحالي والسابق، لن يغير شيئا من واقع الحال.