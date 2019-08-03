خبراء يكشفون أهمية الأسبرين في خفض خطر الإصابة بسرطان قاتل!

قال مسؤولون في مجال الصحة، إن آلاف الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية شائعة، يجب أن يُقدم لهم الأسبرين يوميا لخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويواجه الأفراد الذي يعانون من متلازمة “لينش” (LS)، خطرا متزايدا من الإصابة بالمرض القاتل. ولكن دراسة كبرى أظهرت أنه يمكن خفض احتمالات تطور المرض، عن طريق تناول الأسبرين يوميا لمدة عامين، وذلك على الرغم من حظر إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لوصفات العلاج “غير المباشر”، في محاولة بائسة لتوفير المال.

وترتبط متلازمة LS بإصابات سرطان القولون والمستقيم أو الأمعاء، وكذلك بطانة الرحم والجلد والدماغ.

ورحب مركز Bowel Cancer UK بالإرشادات، التي توصي مرضى LS بتناول الأسبرين، الذي ثبت أنه يقدم فائدة نموذجية قد تحمي المرضى من السرطان القاتل.

وتنقل متلازمة “لينش” إلى أفراد العائلة الواحدة، إذا حمل أحد الوالدين طفرة جينية للحالة المرضية، حيث توجد فرصة 50% بتوريث الطفرة لبقية الأفراد.

وفي الوقت الحالي، يخضع مرضى LS للفحص الدوري باستخدام تنظير القولون، لتحديد الخلايا التي قد تتحول لأورام خبيثة.

وتؤثر متلازمة “لينش” على نحو 1.17 مليون أمريكي، ما يسبب نحو 4% من 140 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة سنويا.-(روسيا اليوم)