خبراء ينتقدون تثبيت الضريبة المقطوعة على المحروقات في ذروة ارتفاع الأسعار عالميا

رهام زيدان

عمان– قال خبراء في الشأن النفطي إن الحكومة انتهزت فرصة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لمستويات هي الأعلى منذ أشهر لتثبيت قيمة الضريبة على المحروقات عند مقدار ثابت، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف الحكومة من ورائها إلى ضمان أعلى قدر ممكن من الإيرادات لخزينتها.

وفيما ثبتت الحكومة قيم الضرائب والرسوم على أصناف المشتقات النفطية بمقدار ثابت، ينتظر أن تعلن الحكومة اليوم عن أسعار جديدة للمشتقات النفطية تسري حتى نهاية الشهر الحالي بعد أن ثبتتها لعشرة أيام فقط من حزيران (يونيو).

وبحسب ما قالته الحكومة، في بيان صدر عنها عقب قرار تثبيت الضريبة، فإن “احتساب قيمة الضريبة المقطوعة للمشتقات النفطية تم اعتماداً على مجموع الضرائب والبدلات والرسوم كما هي في تسعيرة شهر نيسان (أبريل) الماضي والمحسوبة على معدل سعر خام برنت لشهر آذار (مارس) والذي بلغ حوالي 66.1 دولار/برميل، ويعادل تقريباً معدل سعر خام برنت لـ24 شهراً الماضية”.

الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، قال “إن الحكومة ارتأت أن تعلن عن الضريبة المقطوعة في هذا الوقت، وفي ظل أسعار مرتفعة نسبيا عما كانت عليه في 2018 و2019، علما بأنها أعلنت أول مرة عن نيتها تطبيق هذه الضريبة اعتبار من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وقد كانت الأسعار في ذلك الوقت أقل مما هي عليه حاليا”.

وطالب بتعديل الأسعار محليا بشكل ربعي لا شهري، لتكون فترات أطول من شهر؛ إذ إن ذلك سيسهم في استقرار أكبر، خصوصا وأن شركات المحروقات لا تورد مستحقات الخزينة من الضرائب شهريا بل كل شهرين أو ثلاثة.

وقال “إن تثبيت الضريبة ضمن للحكومة عوائد ثابتة بغض النظر عن منحى الأسعار عالميا، وإن هذا الإيراد لن يتأثر إلا اذا تراجع حجم الاستهلاك بشكل لافت جدا، وهو أمر مستبعد الحدوث”، مقدرا أن يصل حجم العوائد من الضريبة الثابتة إلى 1.5 مليار دينار في ظل حجم الاستهلاك الحالي من المشتقات الأساسية والذي يقارب 5.8 مليار لتر منها سنويا، يضاف لها العوائد من أسطوانات الغاز وباقي الأصناف الأخرى.

وحددت الحكومة الضريبة المقطوعة كالآتي: بنزين 90 فلس/لتر 370، بنزين 95 فلس/لتر 575، وبنزين 98 فلس/لتر 700، ديزل فلس/لتر 165، كاز فلس/لتر 165، غاز مسال دينار/طن 60، وقود ثقيل دينار/طن 20، أسفلت دينار/طن 45، في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلسا/لتر.

وتشكل هذه القيم ما نسبته 49.3 % من السعر الحالي للبنزين 90، و57.5 % للبنزين 95، و27.5 % من سعر الكاز و27 % من سعر السولار، وهي الأصناف الرئيسية الأربعة الأكثر تداولا.

ومن جهته، قال الخبير عامر الشوبكي “إن الحكومة ثبتت الضريبة المقطوعة، عند مستويات محروقات، تعد الأعلى في تاريخ الأردن”.

وقال الشوبكي “إن قرار الضريبة المقطوعة كان قبل شهر رمضان؛ إذ إنه وبتاريخ 2019/4/30 قرر مجلس الوزراء تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية”.

وبين أن الحكومة قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعد الأعلى بتاريخ المملكة، ولم تقم الحكومة بتثبيت الضرائب على نسب أسعار أقل كما في أشهر وسنوات سابقة مثلاً في شباط (فبراير) 2016 كان سعر البنزين 95 (65 قرشا/لتر) والبنزين 90 كان (49.5 قرش/لتر) والسولار والكاز (32 قرشا/لتر) وقد كانت نسب الضرائب المفروضة في حينها نصف قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية اليوم.

الخبير في الشؤون النفطية، هاشم عقل، رأى أن تثبيت الضريبة، رغم عدم عدالته أصلا، يسهم في نوع من الوضوح للمستهلكين، خصوصا التجار والمصنعين لما يتحملونه من تكاليف تكون شبه ثابتة.

وبين أن المنتج سيتمكن من حساب تكاليفه لهذه الفترة لأن الضرائب ستكون ثابتة مهما تغير سعر المشتق النفطي واصلا إلى العقبة.

وكانت وزارة الطاقة قالت الأسبوع الماضي “إن تثبيت الضريبة يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا أو مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار؛ حيث سيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات”.

وسيتم، وبشكل شهري، وكما هو معمول به حالياً، مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

الحكومة قالت “إن هذا الإجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، والتي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة”.

ومن جانب آخر، فإن اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.

وعلى صعيد آخر، من المفترض أن تعيد الحكومة اليوم الإعلان عن أسعار جديدة للمشتقات النفطية بعد أن اتخذ قرارها نهاية الشهر الماضي تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه والديزل) للفترة (1-10 حزيران (يونيو) الحالي) كما هي عليه في شهر أيار (مايو) الحالي، وبذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران (يونيو) الحالي كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار (مايو) الماضي.

وبذلك بقي سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الثلث الأول من شهر حزيران (يونيو) الحالي 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلس/لتر، والسولار 610 فلسات/لتر، وفي الوقت ذاته، يبقى سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند (7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لآلية التسعير المعمول بها، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران (يونيو) 2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفترة ما بين 11 و30 حزيران (يونيو) الحالي.