خبرة كرواتيا تصطدم بطموحات “الجريحة” كندا

الدوحة – قبل صدامه المنتظر ضد المنتخب البلجيكي في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بقطر، يتعين على منتخب كرواتيا، خوض مواجهة أخرى محفوفة بالمخاطر، حينما يلتقي مع المنتخب الكندي.

ويلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الكندي اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب “خليفة”.

واستهل منتخب كرواتيا مسيرته في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع نظيره المغربي يوم الأربعاء الماضي، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب “أسود الأطلس” برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب بلجيكا، الذي تغلب 1-0 بصعوبة بالغة، على منتخب كندا، متذيل الترتيب بلا نقاط.

ورغم سيطرته على معظم مجريات المباراة أمام المغرب، فشل منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية للمونديال في روسيا العام 2018، في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، بسبب رعونة لاعبيه وبسالة الحارس المغربي ياسين بونو، ليصعب من موقفه فيما يتعلق باحتمالات التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة.

ورغم أن الفوارق تبدو كبيرة – على الورق – بين منتخبي كرواتيا وكندا، على المستوى الفني وكذلك بالنظر إلى تاريخ وعراقة المنتخبين، التي تصب بطبيعة الحال في صالح المنتخب الأوروبي، الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه بالمونديال، مقابل مشاركتين فقط للمنتخب القادم من قارة أمريكا الشمالية، إلا أن الأمور تبدو مغايرة تماما على الطبيعة.

وكان منتخب كندا ندا حقيقيا لنظيره البلجيكي في مستهل مبارياته بالمونديال، الذي يشارك فيه بعد غياب دام 36 عاما، حيث أحرج لاعبوه منتخب “الشياطين الحمر” في كثير من الأحيان، وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل في الدقائق الأولى، لولا إهدار ألفونسو ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة هجومية من كلا المنتخبين، اللذين يتعين عليهما حصد النقاط الثلاث إذا أرادا الابتعاد عن حسابات التأهل المعقدة إلى دور الـ16.

ويدرك لاعبو المدرب زلاتكو داليتش أن مواجهة كندا بمثابة الفرصة الأخيرة أمامهم لتعزيز الحظوظ في اجتياز مرحلة المجموعات، لاسيما وأن الفريق تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره البلجيكي يوم الخميس القادم في ختام لقاءاته بالمجموعة، والتي لن تكون نقاطها مضمونة.

وقال المدرب الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ المباراة النهائية في مونديال روسيا قبل 4 أعوام “ينبغي علينا أن نستعد لمواجهة كندا ونعرف كيفية تحقيق الانتصار الضروري عليهم”.

وأوضح داليتش “نعلم أنه يجب أن نحصل على 4 و5 نقاط من أجل عبور دور المجموعات”.

وما يعزز من التكهن بصعوبة المباراة، ما قام به الإنجليزي جون هيردمان، المدير الفني لمنتخب كندا، الذي اجتمع بلاعبيه داخل أرض الملعب عقب مواجهة بلجيكا مباشرة، من أجل تحفيزهم للجولتين المقبلتين في المجموعة.

وصرح هيردمان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “إنني فخور بالأداء ولكن كان يتعين عليك الحصول على النقاط الثلاث في اللقاء الأول. سنحت لنا الفرصة لكي نكون على قمة المجموعة، لكننا أهدرناها”.

شدد مدرب منتخب كندا “كرواتيا هي مهمتنا القادمة، لقد خسرت مباراتي الأولى في أولمبياد لندن 2012 (حينما كان مدربا لمنتخب كندا للسيدات) ثم واصلنا الفوز بأول ميدالية لنا منذ 86 عاما (حصل على الميدالية البرونزية).. هذه هي الطريقة التي نرد

بها الآن”. -(وكالات)