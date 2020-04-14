“خبرني ولاتخبّي عنّي”حملة طبية للإفصاح عن حالات الاشتباه بكورونا

عمان – الغد – أطلقت مجموعة من أطباء القطاع العام والخاص حملة بعنوان “خبرني_ولاتخبّي_عنّي” في محاولة لرفع الوعي المجتمعي بضرورة الافصاح وابلاغ الجهات الصحية عن حال الاشتباه بالاصابة بفايروس كورونا.

وقالت الحملة انها جاءت نتيجة لما شهدته المملكة مؤخراً من حالات اصابة لم يفصح أصحابها عنها الأمر الذي أدى لإصابة العديد من مخالطين لهم.

واشارت ان الحملة تهدف الى محاربة ثقافة العيب تجاه هذا المرض، وأكدت على ضرورة وقف التنمر المجتمعي تجاه المصابين، الأمر الذي يؤدي بهم الى عدم الافصاح عن أعراضهم أو مخالطتهم لمصابين.

وقال منسق الحملة الدكتور صهيب العناتي أن الحملة تهدف ايضاً الى حماية الكوادر الصحية من الاصابة ومساعدتها في تحديد الحالات المتوقع اصابتها وتتبعها وتتبع مخالطيها.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي ان الحملة تساند جهود وزارة الصحة في مكافحة هذا الوباء.

وقال في فيديو للحملة “عزيزي المريض.. أنا طبيبك ومصلحتك بتهمني..لا تخبّي عنّي أعراضك.. خلّيني أكون مرآتك..لمصلحتي ومصلحتك.. خبّرني ولا تخبي عنّي”.