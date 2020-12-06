خبر سار لمستخدمي آيفون..آبل تستبدل شاشة آيفون 11 مجانا

الغد- أعلنت شركة آبل (Apple) عن برنامج إصلاح جديد لجهاز “آيفون 11” (iPhone 11)، ووفقًا للشركة قد يواجه بعض مستخدمي الهاتف مشكلة توقف الشاشة عن الاستجابة للمس.

وكما ذكرت آبل، فقد تأثرت بهذه المشكلة نسبة قليلة من نماذج آيفون 11 المصنعة بين شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وشهر مايو/أيار 2020.

وتقول الشركة إن المشكلة تتعلق بفشل في وحدة العرض التي ينبغي استبدالها من أجل تشغيل الهاتف بشكل صحيح مرة أخرى.

ووفرت شركة آبل برنامج الاستبدال بشكل حصري لنموذج آيفون 11 العادي، ولا ينطبق على “آيفون 11 برو” (iPhone 11 Pro) أو “آيفون 11 برو ماكس” (iPhone 11 Pro Max).

وذكرت الشركة أن نسبة بسيطة من شاشات آيفون 11 قد تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة العرض.

ويمكن للمستخدمين التحقق من الموقع الإلكتروني لدعم آبل من أجل معرفة هل الهاتف الخاص بهم مؤهل للاستفادة من برنامج الاستبدال باستخدام الرقم التسلسلي الخاص به.

وفي حال كان جهاز آيفون الخاص بك مؤهلا للبرنامج، فعليك التواصل مع شركة آبل من أجل نقله إلى متجر آبل أو مقدم الخدمة المعتمد من آبل.

وتستبدل آبل الأجهزة المتأثرة مجانا، ويغطي برنامج الإصلاح النماذج المتأثرة لمدة عامين بعد عملية البيع بالتجزئة الأولية للوحدة.

وفي حال ظهرت المشكلة في وقت ما خلال مدة السنتين، فلا تزال مؤهلا للحصول على بديل مجاني.

وإذا كان الجهاز يعاني تلفا يضعف القدرة على إكمال الإصلاح، مثل شاشة مكسورة، فينبغي حل هذه المشكلة أولا.

وقد ترفض آبل توفير الدعم الفني المجاني لمثل هذه الأجهزة المتضررة، وقد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي في بعض الحالات.

ووفقا للشركة، يتم فحص هاتف آيفون الخاص بك قبل تقديم أي خدمة للتحقق من أهليته لهذا البرنامج، وتوصي آبل بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من هاتف آيفون عبر آي كلاود أو جهاز الحاسب.

يذكر أن الشركة أطلقت سابقا برامج إصلاح عدة لمنتجات مختلفة، حيث قدمت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي برنامجا مجانيا للإصلاح إذا كان المستخدم يواجه مشكلات مع السماعات اللاسلكية “آير بودز برو” (AirPods Pro) فيما يتعلق بميزة إلغاء الضوضاء.

كما أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي عن برنامج إصلاح مجاني لاستبدال بعض حافظات هواتف آيفون المزودة ببطارية مدمجة “سمارت باتري كاس” (Smart Battery Case) بسبب مشكلات الشحن.