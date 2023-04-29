خبر وفاة حسام تحسين بك يتصدر وهو يعلق: من ينشر هذه الأنباء يحتاج علاج نفسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الممثل السوري حسام تحسين بك، حيث انتشر الخبر بشكل واسع وتداولته عدد من المواقع الفنية.

من جهته، رد الممثل حسام تحسين بك على هذه الشائعات، حيث نفى مضمونها مبينا استغرابه من انتشارها، اذ قال في اتصال مع موقع “فوشيا” إنه فوجئ صباح اليوم بكمّ كبير من المكالمات التي يطمئن أصحابها على صحته، ويسألونه بخوف إن كان قد حدث له اي مكروه، مؤكدا أنه لم يكن يعرف بانتشار خبر عن وفاته، حتى تواصل مع ابنه راكان ليستعلم منه حول ما يحدث، ورفض الأخير إخباره بالشائعة.

وفي التفاصيل، قال حسام تحسين بك: “لا أدري ما الذي يخطر على فكر هؤلاء أن ينشروا مثل هذه الأخبار عني بين الوقت والآخر، فتارة ينشرون أنني بالمستشفى بوضع حرج، وتارة يعلنون نبأ وفاتي”، مؤكدا بالمقابل أن وضعه الصحي جيد ولا يعاني من أي مشكلات صحية، وهو متواجد حاليا في منزله بالعاصمة السورية دمشق، ويعيش أيامه بين العمل ومع أسرته وعائلته وأصدقائه.

واشار الممثل السوري الى أن من ينشر مثل هذه الأنباء يعاني من أمراض كثيرة، ويحتاج إلى علاج نفسي، فهم يبحثون عن استجرار المعجبين والمتابعين و”اللايكات” لصفحاتهم على حساب الآخرين بأنباء كاذبة.