خبيران في “الألمانية الأردنية” و”العلوم والتكنولوجيا” يحللان “كورونا”

عمان- تمكن الدكتور وليد عدنان الزيود الأستاذ المشارك في الباثولوجيا الجزيئية في قسم الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة الألمانية الأردنية وحازم إسكندر حداد رئيس وحدة التدريب الجينومي والمخاطر البيولوجية في مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من تحليل مدى خطورة أربع طفرات ظهرت في البروتين الشوكي لفيروس “كورونا” لعينات مصابين من الأردن سحبت ما بين شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين، وأهمها طفرة التبديل D614G السائدة في الأردن بنسبة 62 % في ذلك الوقت؛ حيث إنها الآن تكاد تصل نسبتها إلى 99 % في الوقت الحالي. الطفرات الأخرى هي: طفرة ﺇلغاء Y144، وطفرة تبديل D1139Y، وطفرة تبديل G1167S.

وأظهرت نتائج البحث المنشور في إحدى المجلات العلمية المحكمة والمتخصصة والمدرجة في قاعدة بيانات سكوبس Q2، أن تبديل D (الأسبارتيت) إلى G (الجلايسين) الذي حصل في طفرة التبديل D614G قد ضمن تغير حمض أميني من نوع ملفوف تركيبي إلى حمض أميني خارج خلوي، ما أدى إلى تحسن طفيف محتمل على قدرة تفاعل فيروس كورونا مع مستقبلاته على سطح أو خارج الخلايا البشرية، ما قد يكون أدى إلى زيادة انتشار الفيروس في الأردن خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأكد الزيود وحداد أن دراسة الطفرات مثل D614G وغيرها بعمق وبشكل دوري في الأردن أمر ضروري للسيطرة على الوباء من حيث تفاعلها مع الأجسام المضادة في الجهاز المناعي أو من حيث تأثير فعالية اللقاحات ضدها. كما أضاف الخبيران أنه خلال السنوات المقبلة من المحتمل أن نشهد تغيرا وتحورا كطفرات في بنية فيروس كورونا بشكل مقصود بتقنية كريسبر أو غير مقصود والتي من الممكن بدورها أن تؤدي إلى ازدياد نسبة الوفيات في حال كانت تلك الطفرات قادرة على ازدياد انتشاره والابتعاد قدر الإمكان من قبل المصابين عن الحيوانات خوفا من تطور سلاله جديده أكثر فتكا وأثنى الخبيران بفاعلية اللقاحات الجديدة لحد الآن، خاصة المنتجة منها بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA.