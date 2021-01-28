خبير أدوية يؤكد مأمونية المطاعيم ضد كورونا ويدعو لأخذها

عمان- أكد أستاذ علم اكتشاف وتطوير الأدوية في الجامعة الأردنية الدكتور جهاد المليطي، أن المطاعيم هي الحل الأنجع لعلاج كوفيد-19، داعيا الى اخذ هذه المطاعيم وعدم الالتفات الى الشائعات غير العلمية.

وقال في محاضرة القاها مساء امس الاربعاء في الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بعنوان ” هل ستكون المطاعيم هي النهاية لجائحة كورونا” ، ان هذه المطاعيم آمنه وفاعلة، وان الدراسات السريرية التي تمت بهذا الاطار هي دراسات تامة ووافية، وتم التدرج بعدد الاشخاص الذين تلقوا المطعوم حتى تم التأكد من فعاليته ومأمونيته.

واشار الى ان هناك 40 مليون شخص تلقوا لقاحات فايزر وموديرنا، وهناك فقط 20 حالة حساسية ظهرت بعد تلقي المطعوم.

وأضاف أنه لأول مرة في التاريخ يتم إنتاج لقاح في أقل من سنة، مشيراً إلى أن اللقاح في العادة يحتاج الى 15 عاماً كمدة للتطوير.

واشار الى ان هناك 100 شركة تعمل الان على تطوير مطاعيم، والكثير منها في المراحل النهائية وسوف تحصل على الموافقات.

وبين انه لا يمكن حتى الان معرفة من هو الشخص الذي سيشعر بأعراض خفيفة عند اصابته بالفيروس او اعراض شديدة او لا يشعر بأية أعراض.

وعرض للالية التي تعمل عليها اللقاحات المتوفرة حاليا .

وفي الوقت الذي قلل فيه من اهمية السلالة البريطانية الجديدة لكوفيد-19 والتي اثبتت المطاعيم فعالية ضدها، دعا الى الاهتمام والتنبه للسلالة الجنوب افريقية القادرة على تجنب المناعة الطبيعية ومناعة المطعوم وسريعة الانتشار.

وتخلل المحاضرة التي ادارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة العديد من المداخلات والاستفسارات التي اجمعت على ضرورة الوعي واخذ المطعوم لمواجهة الفيروس.-(بترا)