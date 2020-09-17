خبير تغذية: أسطورة الحلوى المفيدة غير صحيحة

الغد– بدد الدكتور فيليب كوزمينكو، خبير التغذية الروسي، أسطورة فائدة حلوى Marmalade التي تصنع من عصير الفواكه والحمضيات بصورة خاصة، مقارنة بالحلويات الأخرى.

ويشير الدكتور، إلى أن السكر هو أساس جميع أنواع الحلويات، ليعطيها المذاق الحلو، وما يميز حلوى Marmalade هو أنها تقدم على أنها من منتجات الفواكه.

ويقول، “يجب أن نتعامل مع Marmalade كتعاملنا مع أي حلوى أخرى. وليس مهما إن كانت مصنوعة من الشوكولاتة أو من سكر الفواكه. لذلك أنصح بمنع إعطاء الأطفال مثل هذه الحلويات حتى أقصى عمر ممكن. وبهذا المنع لا يخسرون شيئا، لأن الأطفال في الواقع لا يعرفون الحلوى وليس لديهم ما يقارنونها به. أي أنهم سيتلذذون مثلا بتناول البروكلي والسمك وغيرها من المواد الغذائية المفيدة فعلا ولا تسبب السمنة”.

ويؤكد الخبير، على أن عصير الفواكه لا يجعل Marmalade قليلة السعرات الحرارية وأقل ضررا. ووفقا له تعادل السعرات الحرارية في قطعة Marmalade واحدة السعرات الحرارية لأربع تفاحات تقريبا، وإضافة لهذا العناصر المفيدة فيها أقل بكثير مما في التفاح.

وقال، “تعتبر حلوى Marmalade مفيدة لأنها مصنوعة من عصير الفواكه. ولكن هذا خطأ شائع. لأن الكربوهيدرات الطبيعية منخفضة السعرات الحرارية. ولتناول كمية السعرات الحرارية الموجودة في قطعة Marmalade واحدة، علينا تناول 3-4 تفاحات. إضافة لهذا يحتوي التفاح على الألياف الغذائية وغيرها من العناصر والفيتامينات المفيدة، التي لا توجد في حلوى Marmalade. لذلك من الأفضل إعطاء الفاكهة إلى الأطفال بدلا من هذه الحلوى”.RT