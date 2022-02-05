خبير طقس لـ”الغد”: منطقة الحفر في شفشاون معرضة للأمطار هذه الليلة

عماد العجلوني- قال الراصد الجوي مأمون عقل إن منطقة شفشاون شمال المغرب على عرضة لتساقط الأمطار خلال الساعات القادمة.

ولفت في تصريح لـ”الغد” بأن هناك كميات من السحب الماطرة تستعد للدخول إلى شمال المغرب خلال الساعات القادمة.

ولفت إلى أن الـ 36 ساعة القادمة قد تحمل معها الأمطار على نفس منطقة الحفر.

فيما حذر مختصون في مجال التربة من خطر تساقط الأمطار على منطقة الحفر وخاصة أن التربة غير متماسكة وربما تكون معرضة بشكل كبير لحدوث انهيارات خطيرة قد تهدد حياة المتواجدين في تلك المنطقة مما يستدعي الإسراع في إنهاء عمليات الحفر بأسرع وقت ممكن.