هبة العيساوي

عمان- قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن قرار البنك المركزي بالسماح بإعادة جدولة قروض الأردنيين سيكون له الأثر السلبي على المقترض بإطالة المدة التي يتقاضى فيها البنك سعر الفائدة، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن.

وبين زوانة أن الهدف المعلن للقرار هو تخفيض قيمة القسط الشهري على المواطن ولكن الهدف غير المعلن هو استرضاء الشارع دون تقديم منفعة حقيقية، وخاصة بعد قرار اليوم برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ورأى أن “المستفيد الحقيقي من هذا القرار هو البنوك”، وتمنى لو أن القرار لم يصدر من البنك المركزي وإنما من جمعية البنوك كجهة خاصة.

وقرر البنك المركزي، اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، كما سمح بإعادة جدولة القروض الشخصية للأفراد إلى 10 سنوات.

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