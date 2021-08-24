خبير: لا تأكل هذه الأطعمة مع السمك !

موسكو- حذر خبير التغذية الروسي يفغيني أرزاماستيف من الجمع بين السمك وبين أنواع معينة من المنتجات لأنها يمكن أن تؤدي لعواقب غير سارة، وذلك حسبما نشرت وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء نقلا عن قناة “موسكو 24”.

وقال أرزاماستيف ان للسمك فوائد صحية مهمة ولهذا السبب لا ينبغي الجمع بين الأسماك الدهنية والحبوب والفطر ومنتجات الألبان لأن مثل هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أو عمليات التهابية في الجهاز الهضمي لشخص يعاني من أمراض هذه الأعضاء. بالإضافة الى انها معًا تمثل طعامًا ثقيلًا إلى حد ما. وأنه يجب على المرء أيضًا الامتناع عن الجمع بين الأسماك والبقوليات لأن هذا لا يؤدي فقط إلى الشعور بالثقل، بل يعرقل هضم البروتين.

وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الروسي بأن من بين المشروبات التي لا يجب شربها مع السمك هي المشروبات الغازية والحلوة والعصائر. واصفا الخضار بأنها أفضل طبق جانبي مع السمك؛ لأنه يوفر أكبر فائدة من تناول الطعام.-(وكالات)